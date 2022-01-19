(ÖZET) Fenerbahçe - Altay maç sonucu: 2-1

Süper Lig ’de hafta içi mesaisinde bu akşam Ülker Stadı, kötü günlerini geride bırakmak isteyen iki takımın kapışmasına sahne oldu. Ligde son 6 mücadelede sadece 1 kez kazanan Fenerbahçe ile 14 maçtır 3 puana hasret kalan Altay kapıştı. Bu süreçte Kanarya takımı İsmail Kartal'a, İzmir ekibi ise Mert Nobre'ye emanet etti.

Baskı gol getirdi

Hızlı başlayan mücadelede fileleri sarsan ilk takım Siyah-Beyazlılar oldu. 14. dakikada Ahmed Rayyan, Kadıköy deplasmanında Altay'ı 1-0 öne geçirdi. Bu dakikanın ardından Kanarya baskılarını artırdı ve aradığı golü 37'de İrfan Can Kahveci'yle buldu. İlk yarıdan başka gol sesi çıkmayınca takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

İrfan'dan 1 gol, 1 asist...

İkinci devrede ise Sarı-Lacivertliler'in baskın oyunu vardı. İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakip sahaya oyunu yıktı ve 71'de ilk golü atan İrfan'ın ortasında Serdar Dursun şık bir kafa vuruşuyla Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Sarı-Lacivertliler sahadan 3 puanla ayrıldı.

Nobre çare olamadı

Bu sonuçla ilk maçında Antalyaspor'la 1-1 berabere kalan İsmail Kartal ikinci sınavından zaferle ayrılmayı başardı. Lider Trabzonspor 'un da Giresunspor karşısında puan kaybetmesiyle Sarı-Lacivertliler zirveyle farkı 15'e indirdi. Altay'da ise kötü gidişat devam etti. Nobre ilk maçında İzmir ekibine galibiyeti getiremedi ve Siyah-Beyazlılar'ın 3 puan hasreti 15 maça çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Hüseyin Göçek ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

GOL

14' Thaciona savunma arkasına sarkan Rayyan'ı gördü, Mısırlı futbolcu karşı karşıya kaldığı pozisyonda genç kaleci Ertuğrul'u avladı: 1-0.

26' sağ kanattan Ferdi içeriye ortaladı, Serdar Dursun'un vuruşu kaleci Lis'te kaldı.

GOL

37' Sağ kanattan İrfan Can Kahveci, sol ayağıyla bekletmeden ceza alanına ortayı yaptı. Serdar vuramadı, savunmadan seken top İrfan'ın önüne düştü ve yıldız oyuncu şık bir vuruşla beraberliği Kanarya'ya getirdi: 1-1.

VAR İNCELEMESİ

43' Pelkas rakip ceza alanı içinde yerde kaldı. Hüseyin Göçek, VAR'ı dinledi ve pozisyon n penatlı olmadığına kanaat getirdi.

45' İlk yarının sonuna +5 ekleniyor.

45+2' İrfan Can korneri kullandı, savunmadan seken ve boşta kalan topa Pelkas vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

İlk devre sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

53' Ferdi sol kanattan hızlıca içeri katetti, çizgi üzerinde İrfan Can topu penaltı noktasına çevirdi, Valencia müsait pozisyonda topu üstten auta gönderdi.

62' Samuel ceza alanı içinde rakibinden şık sıyrılıp, topu içeri çevirmek istedi ancak Murat Akça engel oldu. Akça'dan seken topa Serdar Aziz sert vudu top yandan dışarıda.

64' Altay'da Kazımcan uzaklardan şansını denedi, üstten aut.

GOL

71' İrfan Can sağ kanattan serbest vuruşu kullandı, penaltı noktası üzerindeki kalabalıkta Serdar Dursun iyi yükselip, ağları sarstı. Fenerbahçe 2-1 önde.

80' Valencia'nın sol kanattan çevirdiği topta Mesut Özil'in kontrol sonrası vuruşu kaleciden geri döndü.

90' Mücadelenin sonuna +5 ekleniyor.

Karşılaşma sona erdi, 3 puan Fenerbahçe'nin!

Fenerbahçe - Altay 11'ler:

Fenerbahçe: ,Ertuğrul, Min-Jae, Serdar, Szalai, Ferdi, Crespo, Osayi, Sosa, İrfan, Pelkas, Serdar Dursun

Altay: Lis, Thaciano, Björkander, Murat, Naderi, Ceyhun, Thiam, Kappel, Rodriguez, Kazımcan, Bamba