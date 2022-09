(ÖZET) Fenerbahçe-Alanyaspor maç sonucu: 5-0

Son Kayserispor galibiyetinin ardından geçtiğimiz haftayı BAY geçen Fenerbahçe taraftarının önünde Alanyaspor karşısında zorlu bir sınava çıktı. Maça oldukça etkili başlayan Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki Sarı-Lacivertli ekip mücadeleden 5-0'lık galibiyet ile ayrılarak 3 puana uzanmayı başardı.

Kadıköy'de oynana maça taraftarlarının da desteğiyle hızlı başlayan Fenerbahçe, henüz 5. dakikada Diego Rossi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Hücumlarını sıklaştıran Sarı-Lacivertli ekip 17. dakikada Gustavo Henrique'nin golüyle farkı 2'ye çıkarırken, ilk yarının sonlarında penaltı kazandı. Topun başına geçen Joao Pedro penaltı vuruşunda kaleci Runar Alex Runarsson'u geçemedi. 45+4. dakikada sahneye çıkan Miguel Crespo ise golüyle Fenerbahçe'nin devreye 3-0 önde girmesini sağladı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe 70. dakikada Enner Valencia ile farkı 4'e çıkardı. 76. dakikada İrfan Can Kahveci ile bir gol daha bulan Sarı-Lacivertli ekip skoru 5-0'a getirdi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı.

Maçtan dakikalar

GOL | Fenerbahçe, 5. dakikada Diego Rossi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Alanyaspor'da Leroy Fer'in kaptırdığı topta Miguel Crespo araya girdi ve Valencia'ya pasını aktardı. Savunmanın ayak koyduğu top Rossi'nin önünde kaldı. Uruguaylı futbolcu, vuruşunda fileleri havalandırdı.

9'| Alanyaspor gole yaklaştı. Sağ kanattan Daniel Candeias'ın ceza sahasına gönderdiği topa Ahmed Hassan Koka dokundu. Top yandan az farkla dışarı gitti.

Fark 2'ye çıktı

GOL | Fenerbahçe, 17. dakikada Gustavo Henrique'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Fenerbahçe'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Willian Arao ön direkte topu içeriye ortaladı. O bölgede Gustavo kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi.

20'| Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahasına gönderdiği topa Gustavo Henrique kafa vuruşunu yaptı. Top kaleci Runar Alex Runarsson'da kaldı.

30'| Fenerbahçe'nin sağdan kazandığı köşe vuruşunu Valencia bekletmeden ceza sahasına gönderdi. Ceza sahasında topu alan Willian Arao dönerek vuruşunu yaptı. Kaleci Runar Alex Runarsson gole izin vermedi.

38'| Alanyaspor'un orta alanda kazandığı serbest vuruşta Jure Balkovec topu ceza sahasına gönderdi. Savunmada Arao topu uzaklaştırdı.

Fenerbahçe penaltıdan yararlanamadı

45+1'| Fenerbahçe maçın 45+1. dakikasında penaltı kazandı. Jaoo Pedro, ceza sahasına girerken rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Joao Pedro vuruşunda kaleci Runar Alex Runarsson'u geçemedi.

GOL | Fenerbahçe, 45+4. dakikada Miguel Crespo'nun golüyle skoru 3-0'a getirdi. Emre Mor'un pasında Valencia'dan önce savunma araya girdi. Dönen topa gelişine vuran Crespo, vuruşunda fileleri havalandırdı

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

48'| Fenerbahçe'nin sol köşe gönderi yakınlarında kazandığı serbest vuruşunda Ezgjan Alioski ortasını yaptı. Alanyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

55'| Fenerbahçe, soldan kazandığı köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Emre Mor'un ceza sahasına gönderdiği topu savunma karşıladı. Dönen topu Crespo tamamlamak istedi. Top farklı şekilde auta gitti.

GOL | Fenerbahçe, 70. dakikada Enner Valencia ile bir gol daha buldu ve farkı 4'e yükseltti. İrfan Can Kahveci'nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Lincoln, yerden ceza sahasına pasını gönderdi. Valencia kale önünde vuruşunda topu ağlara gönderdi.

GOL | 76. dakikada İrfan Can Kahveci sahneye çıktı. Tecrübeli futbolcu skoru 5-0'a getiren golü kaydetti. Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Enner Valencia, İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. İrfan Can Kahveci ceza saha içerisinde sağ çaprazdan vuruşunu yaparak fileleri havalandırdı.

87'| Arda Güler'in pası sonrası ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Batshuayi, vuruşunda Runarsson'u geçemedi

MAÇ SONUCU | Fenerbahçe mücadeleden 5-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

Fenerbahçe-Alanyaspor 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Gustavo, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, Rossi, Emre Mor, Valencia, Joao Pedro

Alanyaspor: Runarsson, Balkovec, Fatih, Furkan, Pereira, Fer, Efkan, Zinedine Ferhat, Efecan, Candeias, Eduardo

Kadıköy kapalı gişe

Bu sezon Süper Lig 'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen ve Avrupa'da da başarılı sonuçlar hedefleyen Fenerbahçe'yi, bu akşamki Alanyaspor karşılaşmasında taraftarı yine yalnız bırakmadı. Hem iç saha hem de deplasmanlarda Sarı Lacivertli takıma tam destek veren 12. Adam, Kadıköy'de yine yerini aldı. Kombinelerle birlikte satışa çıkan biletlerin tamamının satın alındığı öğrenildi.