ÖZET | Fenerbahçe - Alanyaspor maç sonucu: 2-1

Süper Lig 'de 17. haftanın merakla beklenen maçında Fenerbahçe , Alanyaspor 'u 2-1 mağlup etti. Maça hızlı ve baskılı başlatyan Fenerbahçe olurken, 12. dakikada Sinan Gümüş sol çaprazdan arka direğe harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla biterken 2. yarıda Fenerbahçe Alanyaspor'un risk almasıyla daha çok boşluk bulsa da özellikle Thiam ve daha sonra oyuna giren Samatta ile bu pozisyonlardan sonuç alamadı. 67. dakika Enner Valencia kendi yaptırdığı penaltıda, topu ağlara gönderemedi. Penaltıyı Marafona kurtardı. 70'te Ozan'ın kaptığı topta, Pelkas ceza alanı içinde güzel dokundu ve farkı 2'ye çıkardı. 81'de ise duran topta Sadık'ın Babacar2a müdahalesine hakem Halil Umut Meler tereddütsüz 'Penaltı' dedi. Babacar topu ağlara göndererek farkı 1'e indirdi.

6 dakika uzatmanın olduğu uzatmalar heyecan fırtınası şeklinde geçerken Altay kalesinde geçit vermedi ve takımının 3 puan almasında büyük rol oynadı.

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Maçtan dakikalar...

5' Mame Thiam rakibinin ayağına bastığı gerekçesiyle sarı kart gördü.

SİNAN'DAN MÜTHİŞ GOL!

12' Sol kanattan ceza alanına giren Sinan Gümüş, arka direğe harika gönderdiği topla müthiş bir gol attı ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

14' Alanyaspor'da Davidson ve Tzavellas sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Akdeniz ekibi gelecek hafta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

19' Fenerbahçe'de Thiam topu ağlara gönderdi ama ofsayt bayrağı havada.

40' Fenerbahçe'de Tisserand, sarı kart gördü.

İkinci yarı başladı.

48' Kornerdeki karambolde Davidson bomboş pozisyonda çok kötü vurdu ve topu üstten auta gönderdi. Alanyaspor adına büyük fırsat kaçtı.

59' Fenerbahçe'de Sinan Gümüş, Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan sarı kart gördü.

61' Fenerbahçe'de Sinan Gümüş'ün yerine Mert Hakan Yandaş oyuna girdi.

Alanyaspor'da ise Siopis'in yerine Salih Uçan oyuna girdi.

67' Enner Vslencia'nın penaltısını kaleci Marafona kurtardı. Valencia, Marafona'nın soluna gönderdi, Arjantinli kaleci topu çelmeyi başardı.

70' Fenerbahçe Pelkas'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Ozan Tufan'ın güzel pasında bekletmeden vuran Yunan oyuncu golü attı ve takımını rahatlattı.

81' Babacar penaltıdan Alanyaspor adına farkı 1'e indirdi.

Fenerbahçe - Alanyaspor ilk 11'ler...

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Caner Erkin, Sadık Çiftpınar, Tisserand, Nazım Sangare, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Sinan Gümüş, Enner Valencia, Pelkas, Thiam.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro