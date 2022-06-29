(ÖZET) Fenerbahçe - Al Shamal maç sonucu: 4-2

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe , 3. hazırlık maçına çıktı. Sarı Lacivertliler, Katar Ligi ekiplerinden Al Shamal ile karşı karşıya geliydi. Kuzey Makedonya şampiyonu Shkupi ile 2-2 berabere kalan, Arnavutluk Ligi'ni şampiyon tamamlayan KF Tirana'yı 4-0'la geçen Kanarya, Al Shamal ise 4-2'lik skorla yenmeyi başardı.

Can Bartu Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 10. dakikada yeni transfer Bruma'nın golüyle öne geçti. İlk yarı 1-0'lık skorla geçilirken 54. dakikada Al Shamal'dan Attwan maça dengeyi getirdi. Sarı-Lacivertliler 60. dakikada Enner Valencia ile yeniden öne geçerken, 66. dakikada Berisha serbest vuruştan kaydettiği golle skoru 3-1'e getirdi. Konuk ekip 74. dakikada Al Sayed ile farkı yeniden 1'e indirdi. 88. dakikada Serdar Dursun maçın skorunu belirleyen golü ağlara gönderdi.

Emre Mor maçı izledi

Fenerbahçe’nin Fatih Karagümrük Kulübü ve kendisiyle transfer konusunda prensip anlaşmasına vardığını açıkladığı Emre Mor, hazırlık maçını izledi. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde takımdan ayrı çalışma yapan Emre Mor, sonrasında kondisyon salonu balkonundan yeni takımının hazırlık maçını takip etti.

5 oyuncu ilk kez

Fenerbahçe’de 5 oyuncu ilk kez bu sezon bir hazırlık maçında görev aldı. Milli takımlarındaki maçlardan dolayı takıma geç katılan Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai, Miha Zajc ile sakatlığı sona eren ve tedavi süreci tamamlanan Kim Min Jae ilk kez hazırlık maçında forma giydi.

Maçtan dakikalar

7'| Sağ kanattan ceza sahasına doğru hareketlenen Osayi, Zajc ile duvar pası yaptı ve ceza alanına girdi. Osayi'nin şutunda top kaleci Seck'te kaldı.

GOL | Fenerbahçe 10. dakikada Bruma'nın golüyle 1-0 öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin pasında topla buluşan Bruma, şutunda topu ağlara gönderdi.

17'| Al Shamal'ın geliştirdiği atakta Aboulros kale alanına doğru topu çevirdi. Ali Olwan'ın şutunda kaleci Altay Bayındır son anda gole izin vermedi.

24'| Al Shamal serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Attwan'ın şutunda top yandan auta gitti.

30'| Szalai'nin Uuun pasıyla savunmadan çıkan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci topa hareketlendi. Kaleci Seck, çıkarak topu kontrol etti.

38'| Sağ kanattan dip çizgiye inen Osayi Samuel, yerden Samatta'ya doğru göndermek istedi. Top Al Shamal savunmasında kaldı.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

50'| Pelkas'ın pasında topla buluşan Berisha, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda şutunu gönderdi. Kaleci topu kornere çeldi.

GOL | 54. dakikada Al Shamal, maça dengeyi getirdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Attwan'ın vuruşunda top ağlara gitti.

GOL | Fenerbahçe, 60. dakikada Enner Valencia'nın golüyle yeniden öne geçti. Sağ kantta topla buluşan Diego Rossi'nin ceza sahasına doğru gönderdiği topta Valencia kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

GOL | Fenerbahçe, 66. dakikada Berisha'nın golüyle skoru 3-1'e getirdi. Sarı-Lacivertli ekibin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Berisha, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

GOL | Al Shamal, 75. dakikada farkı 1'e indirdi. Attwan'ın ceza sahasına doğru gönderdiği topta Al Sayed vuruşunda topu ağlarla buluşturdu.

GOL | 88. dakikada Fenerbahçe bir kez daha ağları sarstı. Serdar Dursun'un golüyle Sarı-Lacivertliler 4-2 öne geçti. Burak Kapacak'ın derinlemesine pasında Serdar Dursun çaprazdan yaptığı vuruşla golü kaydetti.

MAÇ SONUCU | Fenerbahçe mücadeleyi 4-2 kazanmayı başardı.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Kim Min-Jae, Szalai, Ferdi, Osayi Samuel, Mert Hakan, İrfan Can, Lincoln, Zajc, Bruma, Samatta

Al Shamal: Seck, Mitwali, Al Jabri, Nani, Hashemi, Mubarak, Aboulros, Al Yazidi, Attwan, Waad, Olwan

Fenerbahçe'de 6 eksik

Fenerbahçe’nin Al Shamal ile oynadığı hazırlık maçında 5 oyuncu kadroda yer almadı. Sarı-lacivertli ekipte; Gustavo, Serdar Aziz, Crespo, Lemos ve Tisserand hafif sakatlıkları nedeniyle, Arda Güler ise tedavi sürecinin devam etmesinden dolayı mücadelede görev alamadı.

İkinci etap çalışmaları Avusturya'da

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Fenerbahçe, ikinci etap çalışmaları için 1-7 Temmuz'da Avusturya'nın Graz şehri yakınlarında bulunan Bad Radkersburg bölgesinde yapacak.

Rakipler Partizan ve Mol Fehervar

Sarı Lacivertliler, 2 Temmuz Cumartesi günü Sırbistan ekibi FK Partizan ve 6 Temmuz Çarşamba günü Macaristan ekibi Mol Fehervar ile hazırlık maçı yapacak. TSİ 18.30'da başlayacak her iki karşılaşma da Graz kentindeki Merkür Arena Stadı'nda oynanacak.