(ÖZET) Fenerbahçe - Adana Demirspor maç sonucu: 4-2

Süper Lig 'in 3. haftasının kapanış mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Kadıköy'de dolu tribünler önünde oynanan mücadelede Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı Adana Demirspor 4-2'lik skorla mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte puanını 7 yapan Fenerbahçe, Süper Lig'de haftayı lider kapattı. İlk yenilgisini alan Adana Demirspor ise 6 puanda kaldı.

Kadıköy'de taraftarının önünde oynanan maça etkili başlayan Fenerbahçe 19. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Enner Valencia şutunda filleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın 41. dakikasında yeniden sahneye çıkan Valencia, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe farkı 2'ye yükseltti. Maçın ilk yarısı 2-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü ile geçilirken, Sarı-Lacivertli ekip 47. dakikada Mihaz Zajc ile bir gol daha buldu. 56. dakikada konuk ekip Adana Demirspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Belhanda topu ağlara gönderdi ve skoru 3-1'e getirdi. 66. dakikada Adana ekibi, Dzyuba ile farkı 1'e indirmeyi başardı. Adana Demirspor'da Rakitskiy kırmızı kart görürken, Fenerbahçe 83. dakikada Alioski ile skoru 4-2'ye getirdi. Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe rakibini 4-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

4'| Adana Demirspor etkili geldi. Sol kanattan topu taşıyan Onyekuru'nun ortasında Artem Dzyuba kale önünde vuruşunu yapamadı.

14'| Fenerbahçe gole yaklaştı. Kullanılan serbest vuruş sonrası sol kanatta topla buluşan Ferdi Kadıoğlu ortasını yaptı, Willian Arao kafa vuruşunu yaptı. Kaleci gole izin vermedi.

Fenerbahçe penaltı kazandı

GOL | Fenerbahçe 19. dakikada penaltı kazandı. Enner Valencia ceza alanında yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem pozisyonu izlemek için kenara geldi. Pozisyonu izleyen Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Enner Valencia, şutunda filelere havalandırdı.

23'| Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı. Lincoln'ün arka direğe yaptığı ortada Attila Szalai kafa vuruşunu yaptı. Top yandan auta gitti.

28'| Fenerbahçe'de Emre Mor bileğinden yaşadığı sakatlığın ardından yerde kaldı. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası Emre Mor oyuna devam edebildi.

34'| Adana Demirspor etkili geldi. Savunma arkasına sarkan Onyekuru, Gökhan İnler'in ortasına hareketlendi ancak Altay Bayındır topu kontrol etmeyi başardı.

Valencia yeniden sahnede

GOL | Fenerbahçe 41. dakikada yeniden Enner Valencia'nın golüyle 2-0 öne geçti. Orta alanda Samet Akaydın'nın kaptırdığı topta Serdar Dursun'dan seken topu önünde bulan Enner Valencia ceza sahasına kadar topu sürdü ve kaleciyle karşı karşıya geldi. Kaleciden sıyrılan Valencia vuruşunda topu ağlara gönderdi.

43'| Henry Onyekuru ceza alanında yerde kaldı ve hakem Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Pozisyon öncesinde ofsayt olduğu gerekçesi ile penaltı geçerlilik kazanmadı.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

46'| Fenerbahçe 3. gole yaklaştı. Serdar Dursun'un pasıyla ceza sahasına giren Emre Mor'un vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

Fenerbahçe 3. golü buldu

GOL | Fenerbahçe, 47. dakikada Miha Zajc'ın golüyle 3-0 öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Lincoln Henrique'nin pasında Miha Zajc vuruşunu yaptı. Üst direğe çarpan top çizgiyi geçti ve ağlarla buluştu.

Adana Demirspor penaltı kazandı

GOL | Adana Demirspor, 53. dakikada penaltı kazandı. Onyekuru'yu ceza alanı içinde Szalai'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Belhanda vuruşunda topu ağlara gönderdi.

Fark 1'e indi

GOL | Adana Demirspor 66. dakikada Dzyuba'nın golüyle skoru 3-2'ye getirdi. Henry Onyekuru sol çaprazda Lemos'tan sıyrılıp topu aşırdı, çizgi üzerinde Dzyuba topu ağlara gönderdi.

72'| Altay Bayındır'ın uzun degajında topla buluşan Valencia, Rossi ile verkaça girip ceza alanına girdi. Son anda araya giren Stambouli pozisyonu engelledi.

Adana Demirspor 10 kişi

KIRMIZI KART | Adana Demirspor'da Rakitskiy 82. dakikada kırmızı kart gördü. Fenerbahçe'de Rossi sağ kanattan içeri girmek isterken Yaroslav Rakitskiy'nin müdahalesi ile yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Abdülkadir Bitigen, pozisyonu izlemeye gitti ve kırmızı kart kararı verdi.

Fenerbahçe 4-2 öne geçti

GOL | Fenerbahçe, 83. dakikada Alioski'nin golüyle skoru 4-2'ye getirdi. Rossi'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta sol çaprazda topla buluşan Alioski vuruşunda topu ağlara gönderdi.

MAÇ SONUCU | Karşılaşmadan Fenerbahçe 4-2'lik galibiyet ile ayrıldı.

Fenerbahçe - Adana Demirspor 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Lemos, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Lincoln, Emre Mor, Valencia, Serdar Dursun

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskyi, Rodrigues, Ndiaye, Gökhan, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Dzyuba.

Fenerbahçe'de 8 eksik

Spor Toto Süper Lig’in 3. Haftasında Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Serdar Aziz ve Bruma, Adana Demirspor karşısında forma giyemedi. Austria Wien karşısında kas yorgunluğu yaşayan Joshua King ise riske edilmedi. Bu isimlerin yanı sıra ailesindeki özel bir mesele sebebiyle yönetim ve teknik heyetten izin alan Arda Güler, karşılaşmada yer almadı. Portekizli Teknik Adam Jesus'un kadroda düşünmediği isimlerden Dimitris Pelkas ve Mergim Berisha'nın yanı sıra Filip Novak da teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.

Mert Hakan ve Alioski, ligde ilk kez kadroda

Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Ezgjan Alioski, Adana Demirspor karşısında ilk kez bir Süper Lig maçında kadroda yer aldı.

Sezon başında sakatlık yaşayan Mert Hakan Yandaş ile yeni transfer Kuzey Makedonyalı futbolcu Ezgjan Alioski, Austria Wien maçının kadrosunda yer almıştı. Alioski, Wien mücadelesine 11'de başlarken, Mert Hakan ise forma giyememişti. İki futbolcu, Adana Demirspor mücadelesinde yedek kulübesinde yer alırken, bu sezon ilk kez bir lig maçında kadroda şans buldu.