ÖZET | Fatih Karagümrük - Trabzonspor maç sonucu: 0-2

Süper Lig 'in 14. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Trabzonspor 'u konuk etti. Trabzonspor, 17. dakikada Djaniny'nin penaltı ve 62. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası dışından şık golüyle rakibini 2-0 mağlup etti.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı, ligde takımının başındaki yenilmezlik serisini 26 maça çıkararak 2016-17 yıllarında Başakşehir'de elde ettiği rekorunu yineledi. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür de lig kariyerinde ilk kez üç maç üst üste gol atmayı başardı.

Yenilmezlik serisini sürdüren Trabzonspor, ligde üst üste 7. galibiyetini elde ederek 14. maçı sonunda 36 puana yükselirken iç sahada bu sezon ilk yenilgisini alan Fatih Karagümrük ise 14 maç sonunda 22 puanda kaldı.

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Maçtan dakikalar

1. dakikanın içinde henüz 24. saniyede Jimmy Durmaz'ın kaybettiği top sonrası Abdülkadir Ömür'ün vuruşu savunmadan dönerken ikinci şansta Djaniny'nin ceza sahası dışından sol ayağıyla çektiği şut yandan dışarı gitti.

5. dakikada Pesic'in bıraktığı topta ceza sahası dışı sol çaprazdan Karamoh'un vuruşu auta gitti.

PENALTI | 13. dakikada Marek Hamsik'in ara pasına hareketlernen Djaniny, Viviano ile karşı karşıya kalmak isterken Luckassen'in müdahalesi ile pozisyonu bozuldu ve Djaniny'nin vuruşu, Viviano'ya çarparak auta gitti. Cüneyt Çakır, VAR incelemesi sonucunda 15. dakikada penaltı kararını verdi.

PENALTI KAÇTI | 16. dakikada Djaniny'nin penaltı vuruşunu, kaleci Viviano kurtardı.

PENALTI TEKRAR | Djaniny'nin penaltı vuruşunda Viviano, kale çizgisinin önüne çıktığı için penaltı tekrarlatıldı.

GOL | 17. dakikada tekrarlanan penaltı vuruşunda Djaniny, hata yapmadı ve Trabzonspor'u deplasmanda öne geçirdi: 0-1.

24. dakikada Caner Erkin'in yaptığı ortada Emre Mor altı pas üzerindeki Adnan'a topu indirirken Hamsik'in pozisyonunu bozduğu Adnan'ın vuruşu auta gitti.

SARI KART | 25. dakikada Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Jimmy Durmaz'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

Trabzonspor'dan büyük tehlike

31. dakikada Karagümrük savunmasında Serhat Ahmetoğlu'nun çıkarken yaptığı pas hatası sonucunda ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Nwakaeme'nin bekletmeden yaptığı vuruş az farkla yandan dışarı gitti.

33. dakikada Nwakaeme'nin bıraktığı topta Marek Hamsik, ceza sahası içi sol çaprazda dar açıdan vuruşunu yaparken savunmaya çarpan top kaleci Viviano'da kaldı.

Karagümrük etkili geldi

34. dakikada Emre Mor'un rakip sahaya topla hızlı geçerek ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşturduğu Karamoh'un sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruş Dorukhan'dan döndü.

39. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Emre Mor'un ceza sahası içine girip sol ayağıyla yaptığı vuruş, savunmadan döndü.

43. dakikada Jimmy Durmaz'ın uzun topunda Bertolacci'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan gelişine yaptığı sert vuruş, bir kez daha Trabzonspor savunmasından döndü.

SARI KART | 45. dakikada iki takım oyuncularının ceza sahası içinde yaşadığı tartışma sonrasında Fatih Karagümrük'ten Yann Karamoh ve Trabzonspor'dan Edgar Ie, sarı kart gördüler.

Nwakaeme zoru başardı!

45+2. dakikada Trabzonspor'da savunma arkasına topla hareketlenen Djaniny, kaleciyle karşı karşıya kalırken topu yanındaki Nwakaeme'ye bıraktı. Nwakaeme'nin daralan açıda çok yakın mesafede boş kaleye yaptığı vuruş, ters taraftan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

49. dakikada Emre Mor'un sağ kanattan içeri kat ederek uzak mesafeden sol ayağıyla yaptığı vuruş, farklı şekilde auta gitti.

Emre Mor'dan bu kez büyük şans

49. dakikada bu kez Caner Erkin'in pasında savunma arkasında topla buluşan Emre Mor'un ceza sahası içinden sol ayağıyla yaptığı vuruş, auta gitti.

52. dakikada Trabzonspor kalabalık gelirken Djaniny'nin ceza sahası içindeki pası savunmadan dönüp penaltı noktası civarında Abdülkadir Ömür'ün önüne düştü. Abdülkadir Ömür'ün boş pozisyonda sol ayağıyla yaptığı vuruş, üstten dışarı gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 60. dakikada Trabzonspor'da Djaniny'nin yerine Berat Özdemir oyuna girdi.

Abdülkadir Ömür'den şık gol

GOL | 62. dakikada Trabzonspor'da Nwakaeme'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün sol ayakla şık vuruşu ağlarla buluştu: 0-2.

Attığı şık golle Abdülkadir Ömür, kariyerinde ilk kez üst üste 3 lig karşılaşmasında gol bulmuş oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 64. dakikada Karagümrük'te Serhat Ahmetoğlu'nun yerine Tunay Torun oyuna dahil oldu.

71. dakikada paslaşarak kullanılan korner sonrası Caner Erkin'in sağ kanattan yaptığı ortada Luckassen'in kafa vuruşu yandan dışarı gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 72. dakikada Fatih Karagümrük'de Adnan Uğur, Yann Karamoh ve Emre Mor oyundan çıkarlarken Vato Arveladze, Ahmed Musa ve Yannis Salibur oyuna dahil oldular.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 73. dakikada Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Anders Trondsen oyundan çıkarlarken Yusuf Sarı ve Stefano Denswil oyuna girdiler.

75. dakikada Marek Hamsik'in kullanılan serbest vuruşta yaptığı ortaya boş pozisyonda Cornelius'un kafa vuruşu üstten auta gitti.

78. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte Pesic dokunamadı ve top auta gitti.

81. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşu Trabzonspor savunması uzaklaştırmak isterken ceza sahası dışında topu önünde bulan Salibur'un etkisiz şutu auta gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 82. dakikada Trabzonspor'da Marek Hamsik ve Anthony Nwakaeme oyundan çıkarlarken Abdulkadir Parmak ve Serkan Asan oyuna dahil oldular.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 84. dakikada Fatih Karagümrük'te Caner Erkin'in yerine Rayyan Baniya oyuna dahil oldu.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 mağlup etti.

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Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Fatih Karagümrük: Viviano x, Serhat Ahmetoğlu x (Tunay Torun dk. 64 x), Luckassen x, Balkovec x, Caner x (Baniya dk. 84 ?), Jimmy Durmaz x, Emre Mor x (Vato dk. 71 x), Adnan Uğur x (Salibur dk. 71 x), Bertolacci x, Karamoh x (Ahmed Musa dk. 71 x), Pesic x

Yedekler: Utku Yuvakuran, Alpaslan Erdem, Erhun Öztümer, Efe Tatlı, Bahattin Demircan

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Dorukhan Toköz xx, Ie xx, Hugo xx, Trondsen xx (Denswil dk. 71 x), Siopis xx, Hamsik xxx (Abdulkadir Parmak dk. 82 ?), Djaniny xxx (Berat Özdemir dk. 61 x), Nwakaeme xx (Serkan Asan dk. 82 ?), Abdulkadir Ömür xxx (Yusuf Sarı dk. 71 x), Cornelius xx

Yedekler: Arda Akbulut, İsmail Köybaşı, Peres, Bakasetas, Koita

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Djaniny (dk. 18 pen.), Abdulkadir Ömür (dk. 62) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Abdulkadir Ömür, Ie (Trabzonspor) Karamoh (Fatih Karagümrük)