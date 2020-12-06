ÖZET | Fatih Karagümrük - Rizespor maç sonucu: 2-1

Süper Lig ’in 11. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Rizespor ’u konuk etti.

15. dakikada Fatih Karagümrük, Alassane Ndao'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

17. dakikada Faih Karagümrük'te Sobiech sarı kart gördü.

20. dakikada Rizespor, Yassine Meriah'ın attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı.

25. dakikada Fatih Karagümrük, Alassane Ndao'nun attığı golle 2-1 öne geçti.

33. dakikada Rizespor'da Donsah sarı kart gördü.

İlk yarı Fatih Karagümrük'ün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

85. dakikada Fatih Karagümrük'te Mevlüt Erdinç sarı kart gördü.

88. dakikada Fatih Karagümrük'te Arveladze sarı kart gördü.

90+1. dakikada Rizespor, Emir Dilaver ile gol buldu ancak hakem Ümit Öztürk, golü iptal etti.

90+4. dakikada Fatih Karagümrük'te Alparslan Erdem sarı kart gördü

İkinci yarıda gol olmayınca Fatih Karagümrük, Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Fatih Karagümrük puanını 17 yaparken, 5 haftalık yenilmezlik serisi yakaladı. Rizespor ise 12 puanda kaldı.