ÖZET | Fatih Karagümrük - Rizespor maç sonucu: 2-1

Süper Lig ’in 11. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Rizespor ’u konuk etti.
15. dakikada Fatih Karagümrük, Alassane Ndao'nun attığı golle 1-0 öne geçti.
17. dakikada Faih Karagümrük'te Sobiech sarı kart gördü.
20. dakikada Rizespor, Yassine Meriah'ın attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı.
25. dakikada Fatih Karagümrük, Alassane Ndao'nun attığı golle 2-1 öne geçti.
33. dakikada Rizespor'da Donsah sarı kart gördü.
İlk yarı Fatih Karagümrük'ün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
85. dakikada Fatih Karagümrük'te Mevlüt Erdinç sarı kart gördü.
88. dakikada Fatih Karagümrük'te Arveladze sarı kart gördü.
90+1. dakikada Rizespor, Emir Dilaver ile gol buldu ancak hakem Ümit Öztürk, golü iptal etti.
90+4. dakikada Fatih Karagümrük'te Alparslan Erdem sarı kart gördü
İkinci yarıda gol olmayınca Fatih Karagümrük, Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
Fatih Karagümrük puanını 17 yaparken, 5 haftalık yenilmezlik serisi yakaladı. Rizespor ise 12 puanda kaldı.