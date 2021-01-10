ÖZET | Fatih Karagümrük - Konyaspor maç sonucu: 2-1
Süper Lig'de 18. hafta maçında Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçta Fatih Karagümrük, Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek 3 maç sonra galip geldi. Fatih Karagümrük'ün yeni transferi Andrea Bertolacci ilk maçında golünü attı.
Süper Lig 'de 18. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Konyaspor , Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
5. dakikada sağ kanattan hızla ceza sahasına ilerleyen Shengelia, Balkovec ile girdiği ikili mücadelede ceza sahası içinde yerde kaldı. İttifak Holding Konyaspor'un penaltı beklediğini pozisyonda hakem devam dedi.
15. dakikada Karagümrüklü defans oyuncusu Fatih topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak Kravets’in önünde kaldı. Kaleci Emilliano ile karşı karşıya kalan Kravets'un vuruşunu kaleci ayağıyla kurtardı
22. dakikada Karagümrük atağında savunmadan dönen top ceza sahası dışında Biglia’nın önünde kaldı. Kaleyi düşünen Biglia’nın şutu az farkla dışarı çıktı.
27. dakikada Hedenstad topu ceza sahası içindeki Ndiaye’ye gönderdi. Ndiaye'nin içeriye çevirdiği top altı pas üzerinde defansa çarparak kornere çıktı.
35. dakikada Ahmet Çalık’ın ceza sahasına ortaladığı topla buluşan Cikalleshi'nin vuruşu az farkla dışarı gitti.
İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.
66. dakikada Fatih Karagümrük, Andrea Bertolacci'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Fatih Karagümrük'ün yeni transferi Andrea Bertolacci ilk maçında golünü attı.
81. dakikada Fatih Karagümrük, Ndiaye'nin attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.
84. dakikada Konyaspor, Jevtovic'in attığı golle skoru 2-1'e getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fatih Karagümrük, Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.