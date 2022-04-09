ÖZET | Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maç sonucu: 3-2

Fatih Karagümrük'le Kasımpaşa Süper Lig 'de 32. hafta maçında karşı karşıya geldi. İstanbul derbisinde gülen taraf 3-2'lik skorla ev sahibi takım oldu.

Fatih Karagümrük'ün gollerini 31. dakikada Adnan Uğur, 37. dakikada Pesic ve 72. dakikada Bistrovic attı.

Konuk ekip Kasımpaşa'nın gollerini ise 67'de Tarkan Serbest ve 82. dakikada Muleka kaydetti.

Bu sonucun ardından Karagümrük 46 puana yükselirken, Kasımpaşa 41 puanda kaldı.

Süper Lig'in 33. haftasında Karagümrük Trabzonspor 'la deplasmanda karşılaşacak. Kasımpaşa ise Adana Demirspor'u konuk edecek.

(MAÇTAN DAKİKALAR)

6. dakika | Mortadha Ben Ouanes, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Emiliano Viviano kurtarıyor.

15. dakika | Aleksandar Pesic tehlikeli geldi. Gönderdiği şutu kaleci kurtarıyor.

18. dakika | Kasımpaşa gole yaklaşıyor ancak Aabid'in ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çektiği şut defansın araya girmesi ile engelleniyor.

19. dakika | Bu kez Fatih Karagümrük takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor. Şutu çeken isim Lucas Biglia

GOOOOL | 31. dakikada Adnan Uğur'un golü ile Karagümrük 1-0 öne geçti. 20 yaşındaki futbolcu kariyerindeki ilk Süper Lig golünü attı.

GOOOOL | 37. dakikada Pesic'in golü ile Karagümrük durumu 2-0 yaptı.

Volkan Demirel atılan ikinci gol sonrası büyük sevinç yaşadı...









İlk yarı sona erdi...

60. dakika | Spajic ceza sahası içinde harika kafa vuruşu yaptı. Viviano aynı güzellikle kurtardı.

GOOOOL | 67. dakika Tarkan Serbest'in golü ile farkı bire indirdi.

GOOOOL | 72. dakikada Bistrovic skoru 3-1'e getirdi.

GOOOOL | 82. dakikada Muleka topu ağlara gönderdi. Skor 3-2 oldu.

Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı 11'leri

Karagümrük: Viviano, Luckassen, Burak, Balkovec, Biglia, Adnan, Karamoh, Jimmy Durmaz, Emre Mor, Pesic.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Spajic, Tarkan, Eren Elmalı, Aabid, Doğucan, Ben Ouanes, Ahmet, Umut Bozok, Muleka.



