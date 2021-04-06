ÖZET | Fatih Karagümrük - Hatayspor maç sonucu: 1-0

Fatih Karagümrük ile Hatayspor, Süper Lig 'in 33. haftasında galibiyet için kozlarını paylaştı. Ligdeki son maçında Galatasaray ’ı sahasında 3-0 yenen Bordo Beyazlı ekip, bu maçı da kazanarak üst sıralardaki yerini garanti altına almak istiyor. Francesco Farioli yönetiminde ikinci maçına çıkacak olan Karagümrük ise 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Hatay’da oynanan müsabakayı bordo-beyazlı ekip 3-1 kazanmıştı.

Maça Hatayspor etkili başladı. Henüz 1. dakikada Roco’nun uzaklaştırmaya çalıştığı top, ceza sahası dışında Diouf’un önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Dakikalar 18'i gösterdiğinde Ndao’nun sağdan ortasında Mevlüt Erdinç penaltı noktası çevresinden topa vurdu ancak meşin yuvarlak üsttün dışarı gitti.

45. dakikada Castro’nun pasıyla hareketlenen Ndao ceza sahası içinde buluştuğu topu penaltı noktası üzerindeki Bertolacci’ye gönderdi. İtalyan oyuncunun şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

45+1'de Jimmy Durmaz ile Karagümrük, Hatayspor karşısında 1-0 öne geçti ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda ev sahibi Karagümrük etkili bir oyun sergiledi. Hatayspor da tehlikeli ataklarla gol aradı.

63.dakikada Hatayspor tehlikeli geldi. Rayane Aabid, savunma arkasına Mame Diouf'a pasını gönderdi. Diouf süratiyle kaleci Viviano'yla karşı karşıya kaldı. Senegalli futbolcu kalecinin solundan şutunu gönderdi ancak top yandan auta çıktı.

Dakikalar 67'yi gösterdiğinde Karagümrük tehlikeli geldi. Sağ kanata yüksek gönderilen topu Jimmy Durmaz, bindirme yapan Alassane Ndao'ya tek pas gönderdi. Ndao, topu düzelttikten sonra şutunu attı ancak top rakibe de çarparak az farkla kornere çıktı.

GOL | Karagümrük, 70. dakikada Artur Sobiech'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Sağ kanatta Hedenstad, ceza sahasına ortasını gönderdi. 61. dakikada oyuna giren Sobiech, gelişine şutunu attı ve takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı.

85'te Hatayspor tehlikeli geldi. Yaklaşık 25 metreden Boupendza çok sert bir şut çıkardı, kaleci Viviano topu zor da olsa çıkarmayı başardı.

Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük, sahasında Hatayspor karşısında 1-0'lık bir galibiyet aldı.



