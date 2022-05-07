ÖZET | Fatih Karagümrük - Göztepe maç sonucu: 3-1

Süper Lig 'in 36. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında ligden düşmesi kesinleşen Göztepe 'yi konuk etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Fatih Karagümrük'ü galibiyete taşıyan goller 31. dakikada Fabio Borini, 51. dakikada Emre Mor ve 64. daikada Burak Bekaroğlu'ndan geldi. Göztepe'nin tek golünü ise 47. dakikada Makana Rudi Baku attı.

Evinde üst üste 4. galibiyetini alan Fatih Karagümrük, iç sahadaki yenilmezlik serisini de 7 maça çıkarmış oldu. Karagümrük, 36. maçı sonunda 56 puana ulaşırken üst üste 13. yenilgisini alan Göztepe ise 28 puanda kaldı.

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Maçtan dakikalar

6. dakikada sol kanatta topla buluşan Caner Erkin son çizgiye inip ceza sahası içine ortaladı. Kale sahası önünde bomboş pozisyonda yükselen Pesic’in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

11. dakikada Jimmy Durmaz'ın pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Emre Mor'un sert vuruşu üstten dışarı gitti.

16. dakikada Göztepe'de rakip ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Franco Di Santo'nun sağ ayakla yaptığı vuruş, üstten auta gitti.

17. dakikada Fatih Karagümrük'te Burak Bekaroğlu'nun savunma arkasına uzun pasına hareketlenen Aleksandar Pesic, topu kontrol edemeyerek kaleci ile karşı karşıya kalma şansını kaybetti.

Borini'den çok şık gol!

GOL | 31. dakikada Fatih Karagümrük'te Caner Erkin'in ortasını Göztepe savunması uzaklaştırmaya çalışırken ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Fabio Borini, çok şık bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

GOL | 47. dakikada Fatih Karagümrük'te Fabio Borini'nin çıkarken yaptığı hatalı pas sonucunda topla buluşan Halil Akbunar, savunma arkasına hareketlenen Malana Rudi Baku'yu topla buluştururken Baku, karşı karşıya yaptığı vuruşla takımına beraberliği getirdi: 1-1.

Bir şık gol de Emre Mor'dan!

GOL | 51. dakikada sağ kanatta topla buluşan Emre Mor'un cesa sahası dışı sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı şık vuruşla Fatih Karagümrük, bir kez daha öne geçti: 2-1.

GOL | 64. dakikada Göztepe savunmasındaki geri pas sonucunda ceza sahası içi sol çizgisinde endirekt vuruş şansı kazanan Fatih Karagümrük'te Caner Erkin'in altı pasa yaptığı ortaya Burak Bekaroğlu, kafa vuruşunu yaparken kaleci Arda Özçimen'in ayakla yaptığı müdahale sırasında top çizgiyi geçmişti ve Fatih Karagümrük, farkı 2'ye çıkarmış oldu: 3-1.

67. dakikada Fatih Karagümrük'te Jimmy Durmaz'ın ceza sahası içi sol kanattan içeri çevirdiği topta Atakan Çankaya'nın altı pas üzerinden yaptığı ters vuruş direkten döndü.

76. dakikada savunma arkasına hareketlenen Yann Karamoh, sol kanatta topla buluşurken ceza sahası içine çevirdiği topa Aleksandar Pesic dokunamadı.

84. dakikada sol kanattan Caner Erkin'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Samed Onur, uygun pozisyonda ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunu yaparken top az farkla auta gitti.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük, karşılaşmadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Mustafa Sönmez, Selahattin Altay

Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Jimmy Durmaz (Adnan dk. 80), Biglia (Bistrovic 71.), Ahmed Musa (Karamoh dk. 71), Borini (Samed dk. 80), Emre Mor (Levent dk. 86), Pesic

Yedekler: Utku Yuvakuran, Balkovec, Salih Dursun, Alparslan Erdem, Levent Mercan, Toure

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Göztepe: Arda, Kerim (Efe Can dk. 86), Atakan, Arslanagic, Berkan, Yalçın (Cengizhan dk. 86), Baku, Tijanic (Fırat dk. 86), Mihojevic, Halil (Lourency dk. 71), Santo (Ege dk. 62)

Yedekler: Eren Bilen, Kahraman, Moubandje, Murat, İzzet

Teknik Sorumlu: Serdar Sabuncu

Goller: Borini (dk. 31), Emre Mor (dk. 51), Burak (dk. 64) (Karagümrük), Baku (dk. 47) (Göztepe)

Sarı kartlar: Kerim (Göztepe), Borini, Bistrovic (Karagümrük)