ÖZET | Fatih Karagümrük - Göztepe maç sonucu: 1-1

Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Göztepe ile Fatih Karagümrük İstanbul'da karşılaşıyor. Francesco Farioli yönetiminde son 3 maçında yenilmeyen Karagümrük sahasında kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Son olarak Galatasaray'a 3-1 kaybeden Göztepe ise telafi peşinde olacak.

Maçın ilk yarısında Fatih Karagümrük daha etkili bir oyun sergiledi. Dakika 28'de Fatih Karagümrük etkili geldi. Sol kanattan ceza sahasına gönderilen Muhammed kafasını vurdu, kaleci Arda topu kornere çeldi.

30.dakikada bu sefer Göztepe tehlikeli geldi. Paslaşarak Karagümrük ceza sahasına gelen sarı kırmızılılarda top son olarak Ndiaye'nin önünde kaldı. Ndiaye topu düzeltip şutunu attı ancak top kaleci Aykut'ta kaldı.

GOL | Fatih Karagümrük, 32. dakikada Mevlüt'ün attığı golle 1-0 öne geçti. Lens'in savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Ndao kaleci ile karşı karşıyaka kaldı. Ndao, boş pozisyondaki arkadaşı Mevlüt'e pasını attı. Tecrübeli futbolcuya sadece dokunmak kaldı.

45.dakikada Fatih Karagümrük'te Salibur'a Göztepe'den Diabate'nin ceza sahası içerisindeki hareketi hakem Tugay Kaan Numanoğlu tarafından penaltı olarak değerlendirildi.

45+2'de Karagümrük'te ilk golün asistini yapan Ndao, kazanılan penaltıyı gole çeviremedi. Göztepe'nin genç kalecisi Arda, topu çıkarmayı başardı.

İlk yarı Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Göztepe rakip kaleye daha sık atak gerçekleştirdi. Göztepe, 65. dakikada etkili geldi. Ndiaye sol kanattan topla birlikte sıfıra indi, ortasını gönderdi. Penaltı noktasına yakın bir yerden Jahovic şutunu attı ancak top yandan auta çıktı.

68'de Jahovic'un ceza sahasındaki Ndiaye'ye doğru attığı pas sonrasında Senegalli topu kontrol ederken yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

Dakika 69'da Ndiaye topun başına geldi. Şutunu çekti ancak Karagümrük kaleci Aykut topu kontrol ederek gole izin vermedi.

GOL | Dakikalar 84'ü gösterdiğinde Göztepe, Berkan'ın golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Sağ kanattan Halil Akbunar ceza sahasına ortasını gönderdi. Karagümrük kalecisi Aykut'un elinden kaçırdığı topa Berkan dokundu ve Göztepe'ye eşitliği getiren golü kaydetti.

Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.