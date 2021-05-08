(ÖZET) Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği maç sonucu: 5-1

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 40. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Maçı baştan sona üstün götüren Karagümrük, sahadan 5-1 galip ayrıldı ve 54 puanla 9. sıraya yerleşti. İstanbul ekibine galibiyeti getiren goller, Zukanovic, Borini, Ndao (2) ve Lens'ten geldi.

35 puanla 20. sırada kalan Gençlerbirliği'nde ise İlker Karakaş'ın golü puan için yeterli olmadı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

8. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sol taraftan Balkovec’in kullandığı köşe atışında penaltı noktası civarında iyi yükselen Zukanovic’in kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0

15. dakikada soldan Lens’in arka direğe etkili ortasında altıpasın sağında Castro’nun müsait durumda vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

17. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2’ye çıkardı. Bertolacci’nin savunmanın arkasına pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Borini’nin vuruşunda, savunmaya çarpan top havalanarak filelere gitti: 2-0

İlk yarı, Fatih Karagümrük’ün 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

47. dakikada sağ taraftan Furman’ın kullandığı köşe atışında penaltı noktası civarında topu önünde bulan Arda Kızıldağ’ın yerden şutunda, top direk dibinden auta gitti.

60. dakikada Fatih Karagümrük skoru 3-0’a taşıdı. Orta alandaki presle kazanılan topta Castro’nun savunmanın arkasına etkili pasına hareketlenen Ndao, kaleciyi geçtikten sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

76. dakikada ev sahibi farkı 4’e yükseltti. Borini’nin ara pasına hareketlenen Ndao, kaleci Nordfeldt’le karşı karşıya kaldı. Ndao’nun vuruşunda, top ağlarla buluştu: 4-0

87. dakikada savunmanın arkasına atılan pasa hareketlenen Lens, ceza sahası içinde Ömürcan Artan’la mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. 88’inci dakikada penaltıda topun başına geçen Lens, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 5-0

90 3. dakikada Gençlerbirliği golü buldu. Ceza yayının içinden kazanılan serbest atışta topun başına geçen İlker Karakaş, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 5-1

Karşılaşma, Fatih Karagümrük’ün 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Özgür Yankaya, Esat Sancaktar, Murat Ergin Gözütok

Fatih Karagümrük: Viviano, Koray Altınay (Dk. 59 Hedenstad), Roco, Zukanovic, Balkovec (Dk. 80 Serhat Ahmetoğlu), Biglia (Dk. 71 Aksel Aktaş), Ndao, Castro (Dk. 71 Efe Tatlı), Bertolacci, Lens, Borini (Dk. 81 Sobiech)

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Diego, Polomat, Piris da Motta, Mustafa Seyhan (Dk. 46 İlker Karakaş), Sefa Yılmaz (Dk. 67 Sami Gökhan Altıparmak), Soner Dikmen (Dk. 46 Rahmetullah Berişbek), Ayite (Dk. 84 Ömürcan Artan), Stancu (Dk. 46 Furman)

Goller: Dk. 8 Zukanovic, Dk. 17 Borini, Dk. 60 ve 76 Ndao, Dk. 88 Lens (Penaltıdan) (Fatih Karagümrük), Dk. 90 3 İlker Karakaş (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 28 Stancu, Dk. 87 Ömürcan Artan (Gençlerbirliği), Dk. 56 Lens, Dk. 90 1 Roco (Fatih Karagümrük)