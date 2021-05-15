ÖZET | Fatih Karagümrük - Denizlispor maç sonucu: 5-1
Süper Lig'in flaş takımlarından birisi olan Fatih Karagümrük, sezonu lige veda eden Denizlispor'u 5-1 mağlup ederek kapattı. Ev sahibi ekibin golleri Borini (P), Sobiech (2), Lens ve Hedenstad'dan gelirken, konuk ekibin tek golünü Mesanonic kaydetti.
Beşiktaş galibiyetiyle moral depolayan Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 42. haftasında Denizlispor'u konuk etti. 2 maçtır kazanan İstanbul ekibi, 3'te 3'le nokta koymak istedi. Süper Lig'deki son maçına çıkan Denizlispor ise sezonu galibiyetle tamamlamak istedi. Denizlispor, 26. dakikada Mesanovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Karagümrük, Borini'nin penaltı golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı. 45+3'te Arthur Sobiech'nin golüyle Karagümrük 2-1 öne geçti. Maçın ikinci yarısı oynanıyor. Karagümrük, Jeremain Lens'in 52. dakikada attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Sobiech, 83'üncü dakikada farkı 3'e çıkardı: 4-1. 90+3'te Karagümrük'te Hedenstad maçın skorunu belirleyen golü attı: 5-1.
MAÇTAN DAKİKALAR
18' Fatih Karagümrük, ceza sahasının sol dışından Borini'nin şutuyla Denizlispor karşısında 1-0 öne geçti. Ancak VAR'da incelenen pozisyon ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.
⚽ GOL | 26' Denizlispor, Mesanovic ile Karagümrük karşısında 1-0 öne geçti. Savunmanın uzaklaştıramadığı top Mesanovic'in önünde kaldı. Denizlisporlu futbolcu rakibini geçtikten sonra şutunu attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
🔴 KIRMIZI KART | 39' Karagümrük bu dakikada etkili geldi. Savunma arkasına hareketlenen Borini topu kontrol edip ceza sahasına girdi. Ali Yavuz, İtalyan futbolcuyu düşürdü ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Ali Yavuz, ikinci sarı kartı görerek takımını 10 kişi bıraktı.
⚽ GOL | 42' Fatih Karagümrük'te topun başına gelen Fabio Borini, penaltı atışını gole çevirerek takımına eşitliği getirdi.
⚽ GOL | 45+2' Efe'nin savunma arkasına gönderdiği pasla hareketlenen Arthur Sobiech, topu önünde bulur bulmaz şutunu attı ve takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.
⚽ GOL | 52' Karagümrük'te savunma arkasına gönderilen topta hareketlenen Jeremain Lens, kaleci Hüseyin'i çalımladı ve boş kaleye topu göndererek durumu 3-1'e getirdi.
⚽ GOL | 83' Ev sahibi ekip Sobiech'nin golüyle farkı 3'e çıkardı: 4-1.
⚽ GOL | 90+2' Karagümrük, sol kanattan köşe vuruşu kullandı. Ceza sahasına gönderilen ortayı Denizlispor kalecisi Hüseyin çıkarak uzaklaştırdı. Cezah sahası dışına düşen topu Hedenstad kontrol edip şutunu attı ve durumu 5-1'e getirdi.