ÖZET | Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maç sonucu: 2-0

Süper Lig 'in 21. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Çaykur Rizespor 'u konuk etti. Fatih Karagümrük, 77. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı maçta Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibi galibiyete taşıyan goller, 31. dakikada Aleksandar Pesic ve 75. dakikada Salih Dursun'dan geldi. Karagümrük'te 77. dakikada Ervin Zukanovic de ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Fatih Karagümrük'ün iç sahadaki 5 maçlık galibiyet hasreti bu sonuçla sona ererken 21 maç sonunda da 30 puana ulaşmayı başardılar. Çaykur Rizespor, bu sezon hedeflediği dış saha galibiyetine yine ulaşamazken ligdeki galibiyet hasreti de 4 maça çıktı. Karadeniz temsilcisi, 21 maç sonunda 18 puanda kaldı.

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Maçtan dakikalar

1. dakikada henüz 26. saniyede Karagümrük'te Borini'nin ceza sahası dışından sert şutu, Gökhan Akkan'da kaldı.

3. dakikada Fatih Karagümrük'te soldan ceza sahası içine giren Yann Karamoh'un vuruşu kaleci Gökhan Akkan'dan dönerken devamında Aleksandar Pesic, topu ağlara gönderdi fakat ofsayt nedeniyle gol geçerli olmadı.

GOL | 31. dakikada Salih Dursun'un sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Aleksandar Pesic'in göğsüyle kontrol ettikten sonra uzak direğe yaptığı şık vuruş, Fatih Karagümrük'ü öne geçirdi: 1-0.

Pesic, gol sonrası hocası Volkan Demirel'in yanına giderek sevincini onunla paylaştı.

40. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Tyler Boyd'un önü kapalıyken çektiği şut, kaleci Viviano'da kaldı.

Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

52. dakikada Tyler Boyd’un sağdan yaptığı ortada Salih Dursun ters bir kafa vuruşu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla yandan kornere çıktı.

73. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Pesic, müsait pozisyondaki Bistrovic’e gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu futbolcunun şutunda Gökhan Akkan topu kornere gönderdi.

GOL | 75. dakikada Bistrovic'in pasında topla buluşan Pesic, bu kez ilk golde kendisine asist yapa Salih Dursun'a topu bıraktı ve Salih Dursun, altı pas üzerinden yaptığı vuruşla Karagümrük adına farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

KIRMIZI KART | 77. dakikada Karagümrük'te Zukanovic, sağ kanatta Yusuf Sarı'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

78. dakikada Çaykur Rizespor'da Boldrin'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşu Viviano çıkarırken ikinci pozisyonda Deniz Hümmet'in ceza sahası içinden gelişine yaptığı sert vuruşta top ağlara gitti fakat ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.

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Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Tuğberk Curbay

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Adnan Uğur, Emre Mor (Bitsrovic dk. 60), Borini (Alparslan dk. 84), Karamoh (Salibur dk. 75), Pesic

Yedekler: Utku Yuvakuran, Baniya, Erhun Öztümer, Efe Tatlı, Levent Mercan, Samed Onur, Vato Arveledze

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Holmen, Selim Ay, Emir Han Topçu (Deniz Hümmet dk. 66), Cemali Sertel (Yusuf Sarı dk. 66), Sabo (Phiri dk. 90+2), Dokovic (Dabo dk. 85), Boyd (Mendes dk. 66), Boldrin, Alper Potuk, Pohjanpalo

Yedekler: Tarık Çetin, Zafer Görgen, Monzango, Seyfettin Anıl Yaşar, Alberk Koç

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Pesic (dk. 31), Salih Dursun (dk. 75) (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Zukanovic (dk. 77) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Biglia, Salibur (Karagümrük), Holmen, Sabo (Çaykur Rizespor)