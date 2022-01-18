ÖZET Fatih Karagümrük - Beşiktaş maç sonucu: 0-1

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. haftasında Beşiktaş , deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü Batshuayi'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Belçikalı golcü ligde üst üste üçüncü golünü attı.





Maçtan önemli dakikalar

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı başladı.

3. dakikada kullanılan köşe vuruşunu savunma uzaklaştırdı, dönen topu sol kanatta alan Larin ortasını kale önüne yaptı, iyi yükselen Michy Batshuayi kafayı vurdu ancak kaleci Emiliano Viviano topu kurtardı. Pozisyon sonrası ofsayt bayrağı da havaya kalktı.

4. dakikada Jimmy Durmaz'ın savunma arkasına gönderdiği topu Rıdvan Yılmaz kalecisine dönerken pas kısa düştü ancak kaleci Ersin Destanoğlu, Bistrovic'ten önce çıktı ve aldı topu.

11. dakikada Cyle Larin ceza sahası dışından vuruşu farklı şekilde auta gitti.

Karşılaşmada 20 dakika geride kalırken iki takım da pozisyon üretemedi.

Maçtaki ilk isabetli şut 35. dakikada geldi. Pjanic'in ceza sahası dışından şutunu kaleci Viviano kurtardı.

Batshuayi gollerine devam ediyor!

37. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Caner'in elle oynaması sonucu Siyah-Beyazlılar penaltı kazandı. Topun başına geçen Batshuayi topu filelere gönderdi: 1-0.

İlk yarı 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

İkinci yarı başlarken Karagümrük'te Adnan Uğur oyundan çıktı, yerine Levent Mercan girdi.

Larin net golü kaçırdı!

48. dakikada Batshuayi orta sahada topu kaptı ve hızlı bir şekilde Karagümrük kaleisne doğru ilerledi, sol tarafta boş durumda bulunan Larin'e pasını aktardı, Kanadalı futbolcunun şutu uzak kale dirieğinin olduğu yerden auta gitti.

55. dakikada Pjanic'in ara pasında topla buluşan Batshuayi'nin sert şutunu kaleci Viviano kurtardı.

64. dakikada Karagümrük tehlikeli geldi. Bistrovic'in şutunda top kaleci Ersin'de kaldı.

70. dakikada Beşiktaş'ta Oğuzhan'ın yerine Can Bozdoğan oyuna girdi.

Karşılaşmada son 15 dakikaya girilirken Karagümrük baskısını artırdı.

79. dakikada Ghezzal ve Larin çıkarken Güven ve Gökhan Töre oyuna girdi.

87. dakikada Karagümrük tehlikeli biryerden serbest vuruş kazandı. Balkovec'in sağ köşeye doğru yaptığı vuruşu Ersin kornere çeldi.

88'de Pjanic ve Batshuayi oyundan çıkarken Salih ve Alex Teixeira oyuna girdi.





90+3. dakikada Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel kırmızı kart gördü.

Fatih Karagümrük - Beşiktaş ilk 11'ler:

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Balkovec, Adnan Uğur, Jimmy Durmaz, Bistrovic, Emre Mor, Karamoh, Borini

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Oğuzhan, Larin, Batshuayi

VavaCars Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Beşiktaş, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Halil Umut Meler düdük çalarken, Meler'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Volkan Ahmet Narinç üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, ligin 21'inci haftasında oynanan ve 1-0 kazanılan Gaziantep FK mücadelesinin ilk 11'ine göre 2'si zorunlu 3’ü değişiklik yaptı. Karaveli, sakatlığı bulunan Welinton yerine cezası sona eren Domagoj Vida’ya, son antrenmanda sakatlanan genç oyuncu Emirhan İlkhan yerine Oğuzhan Özyakup’a, Güven Yalçın yerine ise Cyle Larin’e forma verdi. Siyah-beyazlı ekip, Fatih Karagümrük karşısında sahaya; Ersin Destanoğlu - Rosier, Vida, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Josef, Pjanic, Ghezzal, Oğuzhan Özyakup, Larin, Batshuayi ilk 11'i ile çıktı.

SİYAH-BEYAZLI EKİPTE 6 EKSİK

Beşiktaş, Fatih Karagümrük karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı. Çaykur Rizespor maçının ardından alt baldır adalesinde ağrı hisseden Welinton, siyah-beyazlı ekibin gerçekleştirdiği son antrenmanda ayağına darbe alan Emirhan İlkhan ve karşılaşma öncesinde arka adalesinde ağrı hisseden Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Mert Günok, Umut Meraş ve Kevin N'Koudou, Fatih Karagümrük maçının kadrosunda yer almadı.

VOLKAN DEMİREL'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, ligin 21'inci haftasında 2-0 kazanılan Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre kadroda 3 değişiklik yaparak Beşiktaş karşısına çıktı. Genç teknik adam, cezalı olan iki oyuncu Ervin Zukanovic ile Lucas Biglia'nın yerine Caner Erkin ve Kristijan Bistrovic’e ilk 11'de şans verdi. Volkan Demirel, ağrısı bulunan ve yedek soyunan ligin gol kralı Aleksandar Pesic’in yerine ise Jimmy Durmaz’a forma verdi. Fatih Karagümrük, Beşiktaş karşısında şu ilk 11 ile sahaya çıktı; Viviano- Salih Dursun, Burak Bekaroğlu, Balkovec, Caner Erkin, Adnan Uğur, Bistrovic, Emre Mor, Jimmy Durmaz, Karamoh, Borini.

FATİH KARAGÜMRÜK'TE 6 EKSİK

Fatih Karagümrük, Beşiktaş karşısına 6 oyuncusundan yoksun çıktı. İstanbul ekibinde cezalı olan Ervin Zukanovic ve Lucas Biglia, sakatlıkları süren Kerim Frei ve Derrick Luckassen ile birlikte Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Ahmed Musa, Beşiktaş karşısında forma giymedi. Kırmızı-siyahlı ekipte ayrıca Yannis Salibur da Beşiktaş maçının kadrosunda kendine yer bulamadı.

YENİ TRANSFER BIRASCHI KADRODA

Fatih Karagümrük'ün İtalya Serie A ekibi Genoa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Davide Biraschi, Beşiktaş maçının kadrosunda yer aldı. Dün takımla birlikte ilk antrenmanına çıkan İtalyan oyuncu, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.



