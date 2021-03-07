ÖZET | Fatih Karagümrük - Ankaragücü maç özeti: 0-1

Ankaragücü Fatih Karagümrük karşısında çıkışını sürdürdü. Geçen hafta sahasında Galatasaray'ı mağlup eden Hikmet Karaman'ın öğrencileri 29. hafta maçında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
Mücadaleyi Ankaragücü 1-0 kazanarak 2'de 2 yaparken konuk ekibin tek golü 55. dakikada Alper Potuk'tan geldi.
Başkent ekibi Hikmet Karaman yönetimde 5. maçında 8. puanını almış oldu.
Ankaragücü bu galibiyetle puanını 26 yaparken Karagümrük 41 puanda kaldı. Ankaragücü gelecek hafta sahasında Göztepe ile karşılaşacak.
Fatih Karagümrük ise Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Karagümrük - Ankaragücü 11'ler...
Karagümrük: Viviano, Roco, Biglia, Sobiech, Borini, Ndao, Hedenstad, Balkovec, Campi, Castro, Bertolacci
Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim, Endri, Alper, Geraldo, Saba, Borven
MKE ANKARAGÜCÜ’NDE 2 EKSİK
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, geçtiğimiz hafta oynadıkları Galatasaray maçının 11’nde tek değişiklik yaptı. Karaman, Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan kaleci Korcan’ın yerine Friedrich’e görev verdi.
Ünal Karaman, Karagümrük maçına şu 11’le çıktı: "Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim, Alper, Endri, Geraldo, Lobzhanidze, Börven."
Ankara ekibinde sakatlıkları bulunan Atakan Çankaya ile Korcan Çelikay, Fatih Karagümrük maçında görev alamadı.