(ÖZET) Fatih Karagümrük - Altay maç sonucu: 2-2

TFF 1. Lig’in 28. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşı karşıya geldiği Altay ile 2-2 berabere kaldı. Play-Off potasında 42’şer puanla sahaya çıkan iki ekibin mücadelesi tek kelimeyle nefes kesti. İstanbul ekibi, Ndao ve Sobiech’in golleriyle 2-0 öne geçti. Altay, devrenin başında farkı Kerim’in golüyle farkı 1’e indirdi. Son saniyede kral Paxiao sonucu belirledi.

Mücadelenin önemli anları ise şu şekilde gelişti: 6. dakikada ceza sahası dışı hafif sol çaprazında topla buluşan Ndao’nun ceza sahası içerisine girip kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cihan’dan sekerek ağlara gitti: 1-0.

Kral sahneye çıktı

35’te Jorquera’nın içeri çevirdiği topa kale önünde Sobiech’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0. 48’de Kappel’in pasında ceza yayı üstünde topla buluşan Kerim Avcı takımını ateşledi: 2-1. 90+7. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta kale önünde oluşan karambolde Paixao kafayla topu filelere yolladı: 2-2.

Stat: Vefa

Hakemler: Caner Ak xx, Murat Temel xx, Furkan Ürün xx

Fatih Karagümrük: Aykut Özer xx, Ramazan Civelek xxx (Çağrı Ortakaya dk. 79 x), Fatih Kuruçuk xx, Barış Başdaş xx, Bülent Cevahir xx, Attamah xx, Zeki Yıldırım xx (Erdal Öztürk dk. 75 x), Sabo xx, Ndao xxx (Eemeghara dk. 89 ?), Jorquerra xx, Sobiech xx

Yedekler: Murat Hocaoğlu, Efe Tatlı, Ahmet Aras, Muhammed Pehlivan, Murat Sarıgül

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Altay: Cihan Topaloğlu xx, Erhan Kartal xx, Abdulhamit Yıldız xx, Abdulkerim Bardakçı xx, Özgür Özkaya xx, Putsila xx, Segbefia xx (Yılmaz Özeren dk. 60 x), Tatos xx (Turgut Doğan Şahin dk. 68 x), Kappel xx (Yaser Hacımustafaoğlu dk. 82 ?), Kerim xx, Paixao xxx

Yedekler: Emre Koyuncu, Doğa İşeri, Tavares, Kutay Yokuşlu, Hakan Demirci, Cenk Özkaçar, Mustafa Murat Uslu

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller: Ndao (dk. 6), Sobiech (dk. 35) (Fatih Karagümrük), Kerim Avcı (dk. 48), Paixao (dk. 90+6) (Altay)

Sarı kartlar: Segbefia, Tatos, Abdulhamit Yıldız, Yaser Hacımustafaoğlu (Altay), Sobiech, Sabo, Çağrı Ortakaya, Jorquerra (Fatih Karagümrük)