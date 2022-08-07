(ÖZET) Fatih Karagümrük - Alanyaspor maç sonucu: 2-4

Süper Lig 'in ilk haftasının en gollü maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynandı. Vavacars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu Alanyaspor 'u konuk ederek açtı.

Francesco Farioli yönetimindeki konuk ekip, vatandaşı Andrea Pirlo'nun ekibi Fatih Karagümrük'ü devirmeyi başardı. İki İtalyan teknik adamın kapışmasında bir an olsun tempo düşmedi, goller yağdı.

19'da Efecan Karaca'nın asistinde Akdeniz ekibinde Wilson Eduardo sahneye çıktı, skoru 1-0'a getirdi. 28'de yine Efecan Karaca asisti yaptı, bu kez Efkan Bekiroğlu skoru 2-0'a getirdi.

55'te Mbaye Diagne oyunu sağ kanada açtı, Fabio Borini çaprazdan harika vurdu, farkı 1'e indirdi. 70'te Wilson Eduardo bir kez daha kaleci Yusuf'u avlamayı başardı: 1-3. 72'de ise Caner korneri kullandı, Davide Biraschi kafayı vurdu ve İstanbul temsilcisini oyunda tuttu. 90+4'te ise tam 'maç bitti' denirken, Alanya'nın genç golcüsü Erencan Yardımcı maçın skorunu belirledi: 2-4.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

7' Efkan sağ kanatta son çizgiden topu içeri çevirdi, Yusuf Özdemir kafayı vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

11' Caner sol kanatta önünde seken topu ceza alanına kesti, Diagne dokundu ancak top auta çıkıyor.

GOL!

19' Candeias sağ çizgide topla buluştu, savunma arkasına sarkan Efecan'ı gördü, Efecan, kaleci Viviano'yla karşı karşıya kaldı, hemen solundaki Wilson Eduardo'ya yolladı topu ve golcü oyuncu rahat bir şekilde fileleri sarstı: 0-1.

GOL!

28' Alanyaspor kontratağında tam orta alanda topla buluşan Efecan Karaca hızlıca rakip yarı sahaya geçti, savunma arkasına sarkan Efkan Bekiroğlu'nu gördü, Efkan da Vivivano'yu geçerek topu ağlarla buluşturdu ve farkı ikiye çıkarttı: 0-2.

DİREK!

39' Caner sağ kanattan korneri kullandı, ön direkte Borini yükselip arka direğe doğru kafa vuruşunu yaptı ancak top direkten dışarda.

45' İlk yarının sonuna +3 ekleniyor.

45+1' Karagümrük bir korner daha kullandı, ceza alanında yaşanan karambol sonrası yayın üzerinde top bir anda Borini'nin önüne düştü. İtalyan futbolcu gelişine vurdu ancak top dışarda.

İlk devre sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

53' Caner Erkin uzaklardan kazanılan serbest vuruşta kaleyi düşündü ancak kaleci Yusuf Karagöz başarılı.

GOL!

56' Umut Güneş topu kendi yarı sahasında kaptırdı, Diagne oyunu sağ kanada açtı, Borini de ceza alanında çaprazdan yerden sert vurdu ve ağları havalandırdı: 1-2.

GOL!

71' Sağ kanattan Candeias topu içeri çevirdi, Wilson Eduardo tekte vurdu ve farkı yeniden ikiye çıkarttı: 1-3.

GOLLER ART ARDA!

74' Caner Erkin soldan korneri kullandı, arka direkte Biraschi kafayı vurdu ve skoru 3-2'ye getirip, Karagümrük'ü oyuna yeniden ortak etti.

78' Karagümrük atağında Jimmy Durmaz kaleyi cepheden gören noktadan şansını denedi ancak şutu etkisiz.

90' Maçın sonuna 6 dakikalık uzatma ekleniyor.

GOL!

90+4' Savunma arkasına sarkan Erencan Yardımcı ceza alanına girer girmez çok sert vurdu ve golünü attı: 2-4.

Mücadele sona erdi, kazanan Alanyaspor oldu. 3 puan Akdeniz ekibinin!

Fatih Karagümrük - Alanyaspor 11'ler

Karagümrük: Viviano, Emir Tintiş, Biraschi, Burak, Caner, Levent, Ricci, Ozdoev, Shukurov, Borini, Diagne

Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Yusuf Özdemir, Furkan, Fatih, Balkovec, Umut, Fer, Efkan, Efecan, Candeias, Eduardo

Transfer dönemini hareketli geçiren Vavacars Fatih Karagümrük; Emre Mor, Pesic, Balkovec, Biglia gibi isimlerle vedalaştı. Kırmızı siyahlılar kadrosunu Diagne, Colin Kazım ve Ozdoev ile güçlendirdi.

Alanyaspor ise İstanbul deplasmanında 3 puan arayacak. Teknik direktörleri Farioli ile yola devam eden Güney ekibi, geçen sezona göre kadrosunda büyük bir değişim yaşamadı.