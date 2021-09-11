ÖZET | Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maç sonucu: 4-0

Süper Lig 'in 4. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Ev sahibi Karagümrük, rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla geçerek sezona iç sahada 2'de 2 yaparak başladı.

Fatih Karagümrük'ü Adana Demirspor karşısında galibiyete taşıyan goller 14 ve 21. dakikalarda Aleksandar Pesic, 58. dakikada Andre Bertolacci ve 79. dakikada Yann Karamoh'tan geldi.

İç sahada 2'de 2 yapan Fatih Karagümrük, ilk 4 hafta sonunda puanını 7'ye çıkarırken yeni teknik direktörü Vincenzo Montella yönetiminde de aradığı galibiyeti alamayan transferin flaş ekibi Adana Demirspor ise 4 maç sonunda 2 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL | 14. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Biglia’nın derinleme pasıyla savunmanın arkasına sarkan Pesic, ceza sahasında kaleci Muric ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

GOL | 21. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük farkı 2’ye çıkardı. Soldan yapılan ortada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Tunay Torun, penaltı noktası üzerinde uygun durumda bulunan Pesic’i gördü. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı boş filelere yolladı: 2-0.

36. dakikada Adana Demirspor gole yaklaştı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Assombalonga’nın dar açıdan yaptığı vuruşta, kaleci Viviano topu uzaklaştırarak gole izin vermedi.

Fatih Karagümrük, müsabakanın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.

GOL | 58. dakikada Adana Demirspor çıkarken topu kazanan Karagümrük'te ceza sahası dışında topla buluşan Andrea Bertolacci, düzgün bir vuruşla farkı 3'e çıkardı: 3-0.

GOL | 79. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Karagümrük'ün yeni transferi Yann Karamoh, karşı karşıya pozisyonda golü atmayı başardı: 4-0.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük, rakibi Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti.

Karagümrük - Adana Demirspor ilk 11'ler

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Luckassen, Zukanovic, Caner, Bilgia, Aksel, Bertolacci, Tunay, Kerim Frei, Pesic.

Adana Demirspor: Muric, Kaan, Semih, Tayyip, Svensson, Stambouli, Castro, Belhanda, Vargas, Assambolonga, Balotelli.



