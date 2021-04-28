(ÖZET) Eyüpspor-Tarsus İdman Yurdu maç sonucu: 4-1

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 37. hafta maçında Eyüpspor, Tarsus İdman Yurdu'nu konuk etti. Liderlik koltuğunda oturan ve TFF 1. Lig'e çıkmayı garantileyen Eyüpspor, evinde rakibine şans tanımadı.

Zafer Turan yönetimindeki İstanbul ekibi, Sadık Baş, Muhammed Akarslan, Erencan Yardımcı ve Görkem Bitin'in golleriyle skora gitti. Konuk takımın Çağrı Yasak ile bulduğu gol ise puan için yeterli olmadı.

88 puana yükselen Eyüpspor, en yakın takipçisi 19 puan önünde haftayı tamamladı. Tarsus İdman Yurdu ise 49 puanla 12. sırada kaldı.