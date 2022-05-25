(ÖZET) Eyüpspor - Bandırmaspor maç sonucu: 1-0

Sezonun en iddialı kadrosu olarak gösterilen ancak Hamza Hamzaoğlu ile yaşadığı çöküşle hayal kırıklığı yaşayan Eyüpspor, İbrahim Üzülmez yönetiminde Play-Off’ta işini şansa bırakmak istemiyordu. Ligin tartışmasız en başarılı takımlarından biri olarak gösterilen Bandırmaspor ise sürprize Play-Off’ta da devam etme düşüncesindeydi.

İki takımın da kontrollü oynadığı ve ilk 45 dakikasından gol sesi çıkmadığı mücadelede eşitliği 49'da Eyüpsporlu Taşkın İlter bozdu. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda kafayı vuran tecrübeli futbolcu, Eflatun-Sarılılar'a 1-0'lık galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla İstanbul ekibi, 29 Mayıs Pazar günkü rövanş öncesinde avantajlı skoru elde etti.

Öte yandan yarı finalin diğer maçında Erzurumspor, İstanbulspor'u ağırladı, karşılaşmayı İstanbul ekibi 4-2 kazandı.





Stat: Eyüp

Hakemler: Erkan Özdamar xx, İsmail Şencan xx, Erdem Bayık xx

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Cenk Ahmet Alkılıç xx, Teddy Mezague xx, Yalçın Kılınç xx, Bülent Uzun xx, Timur Temeltaş xx, Taşkın İlter xx (Mikail Okyar dk. 82 ?), Jesse Sekidika xx (Umut Bulut dk. 82 ?), Olivier Thill xx (Ahmed Ildız dk. 40 xx), Pa Dibba xx, Gerson Rodrigues xx (Oğulcan Çağlayan dk. 69 xx)

Yedekler: Emrullah Şalk, Enes Ersoy Öztürk, Kemal Tokak, Enes Keskin, Mete Kaan Demir

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci xx, Okan Alkan xx (Cüneyt Köz dk. 69 xx), Alpay Koldaş xx, Lokman Gör xx, Caner Cavlan xx, Remi Mulumba xx, Mehmet Özcan xx (Chukwuma Akabueze dk. 78 xx), Guy Landel x (Beykan Şimşek dk. 59 xx), Kerim Avcı xx, (Abdullah Balıkçı dk. 78 xx), Milutin Osmajic xx, Philippe Keny xx

Yedekler: Hüseyin Koç, Erdem Çakaltarla, Berke Görgün, Levent Ayçiçek, Hüseyin Eşkol, Süleyman Luş

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Gol: Taşkın İlter (dk. 49) (Eyüpspor)

Kırmızı kart: Mulumba (dk. 84) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Gerson Rodrigues, Taşkın İlter, Cenk Ahmet Alkılıç, Timur Temeltaş, Pa Dibba (Eyüpspor), Okan Alkan, Caner Cavlun (Bandırmaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Erkan Özdamar ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

İLK TEHLİKELİ POZİSYON!

33' Savunma arkasına sarkan Osmajic önünde seken topa sert vurdu ancak az farkla dışarı gidiyor...

45' İlk devrenin sonuna +5 ekleniyor.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

GOL!

49' Eyüpspor için kullanılan kornerde ceza alanında Taşkın İlter iyi yükseldi, vurdu ve İstanbul ekibini 1-0 öne geçirdi.

78' Ahmed ceza sahası dışı sol çaprazından vurdu ancak kaleci Gökhan başarılı.

KIRMIZI KART!

84' Bandırmasporlu Mulumba, orta alanda Oğulcan'ı arkasından çekerek düşürünce ikinci sarı karttan kırmızı kartı gördü. Son dakikalarda Bandırma 10 kişi oynayacak.

90' Mücadelenin sonuna +7 ekleniyor.

EYÜP 2. GOLE ÇOK YAKLAŞTI!

90+3' Oğulcan ceza alanı içinde Umut'a verdi, Umut tekte Mikail'e bıraktı, Mikail vurdu, Gökhan kornere çeldi.

GOL İPTAL!

90+5' Eyüp sağ kanattan korneri kullandı, kafa vuruşuyla top kale önüne indi, Mezague dokunup fileleri sarstı ancak ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

..Ve karşılaşma sona erdi. Eyüpspor tek golle rövanş öncesi avantajı kaptı.

Eyüpspor - Bandırmaspor 11'ler:

Eyüpspor: Çağlar, Mezague, Yalçın, Cenk Ahmet, Bülent, Taşkın, Timur, Thill, Sekidika, Pa Dibba, Gerson Rodrigues

Bandırmaspor: Gökhan, Okan, Alpay, Lokman, Caner, Mulumba, Landel, Mehmet, Kerim, Keny, Osmajic