(ÖZET) Everton-Liverpool maç sonucu: 1-4

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Everton ile Liverpool Merseyside derbisinde karşı karşıya geldi. Liverpool sahadan 4-1'lik galibiyet ile ayrılarak 3 puanı elde eden taraf oldu.

Derbiye hızlı başlayan Liverpool, 9. dakikada Jordan Henderson'ın golüyle 1-0 öne geçti. 19. dakikada Mısırlı yıldız Mohamed Salah farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Ev sahibi takım adına Demarai Gray, 38. dakikada farkı bire indirdi. ilk yarı Liverpool'un 2-1'lik üstünlüğü ile geçildi.

2. yarının 64. dakikasında sahneye tekrardan Mohamed Salah çıktı ve skoru 3-1'e getirdi. 79. dakikada Diogo Jota, ise maçın sonucunu belirleyen golü ağlara gönderdi. Liverpool, sahadan 4-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte puanını 31'e yükselten Liverpool zirve takibini sürdürdü. Everton'ın ise ligdeki galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

Cenk Tosun sahalara geri döndü

Everton'da forma giyen Milli futbolcu Cenk Tosun, geçen sezon yaşadığı uzun süreli sakatlığının ardından maçın 85. dakikasında Demarai Gray'in yerine oyuna dahil oldu ve bu sezonki ilk maçına çıktı.



