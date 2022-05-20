(ÖZET) Everton - Crystal Palace maç sonucu: 3-2

Premier Lig'de haftalardır ateş hattında yer alan Everton, 37. hafta maçında Crystal Palace'ı ağırladı. Goodison Park'taki maça iyi başlayan konuk takım, 21'de Jean-Philippe Mateta ile öne geçti, 36'da Jordan Ayew'le farkı 2'ye çıkardı ve ilk 45 dakika Palace'ın 0-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Büyük bir şok yaşayan ve galibiyetten başka bir çaresi olmayan Frank Lampard'ın ekibi, ikinci yarıda kontrolü eline aldı. 54'te Michael Keane ile farkı 1'e indiren Merseyside ekibi, 75'te Richarlison'la eşitliği yakaladı. 85'te sahneye çıkan Dominic Calvert-Lewin, skoru belirledi ve sahadan 3-2 galip ayrılan 16. sıradaki Everton, puanını 39'a çıkararak bitime 1 hafta kala ligde kalmayı garantiledi.

Patrick Vieira yönetimindeki Crystal Palace ise 45 puanla 13. basamakta haftayı kapattı. Hatırlanacağı üzere Norwich City ile Watford'un ligden düşmesi kesinleşmişti. 35 puanlı Burnley 17. sırada. Aynı puandaki Leeds United ise 18. basamakta. Premier Lig'e veda edecek son takım, 38. hafta oynanacak Burnley-Newcastle United, Brentford-Leeds United maçlarının ardından belli olacak.



