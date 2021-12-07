(ÖZET) Everton - Arsenal maç sonucu: 2-1

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Everton sahasında Arsenal ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 1-0 geriye düşen ev sahibi ekip maçın uzatma dakikalarında bulduğu gol ile Arsenal'i 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla birlikte Everton, 8 maç sonra galibiyete ulaştı. Arsenal ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmada ilk yarının sonlarına doğru 44. dakikada Everton, Richarlison ile topu ağlara gönderdi ancak VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bunun ardından 45+2. dakikada Odegaard Arsenal'i 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk yarı Arsenal'in 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

Yine VAR'a takıldı

Karşılaşmanın 58. dakikasında Richarlison, Arsenal ağlarını yeniden sarstı ancak bir kez daha VAR kararıyla gol geçerli sayılmadı. Mücadelede 2 kez VAR'a takılan Richarlison, 79. dakikada tekrardan sahneye çıktı ve maçı dengeye getiren golü kaydetti.

90+2. dakikada ise Demarai Gray, ceza sahası dışından çektiği şutla fileleri havalandırmayı başardı ve maçın skorunu belirledi. Everton sahadan 2-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Everton puanını 18'e yükseltirken Arsenal 23 puanda kaldı.

Everton forması giyen Milli futbolcu Cenk Tosun karşılaşmada forma şansı bulamadı.





İlgili Haberler Thomas Tuchel'den Romelu Lukaku itirafı



