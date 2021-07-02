(ÖZET) Euro 2020 | Ukrayna - İngiltere maç sonucu: 0-4
İngiltere, favori olarak çıktığı Ukrayna maçını farklı kazandı ve adeta gövde gösterisi yaptı. Euro 96'dan sonra ilk kez yarı finale çıkan Southgate'in ekibi, turnuvada gol yemeyen tek takım konumunda bulunuyor. İngiltere, yarı finalde Danimarka ile Wembley'de karşı karşıya gelecek
Dünya futbolunda yeniden söz sahibi olmakta kararlı olan ve tek büyük kupasını 1966'da evinde Dünya Kupası'nı kazanarak başaran İngiltere, EURO 2020 çeyrek finalde Ukrayna'yı farklı geçti. Son 16'da Almanlar'ı 2-0 deviren İngilizler, Ukrayna karşısında da 4-0 kazandı. Turnuvada gol yemeden yarı finale gelen İngiltere, Wembley'de oynayacak yarı final ve finaller için iddialı. Harry Kane'in iki gol attığı maçta diğer golleri Maguire ve Henderson kaydetti. Danimarka ile eşleşen İngiltere, ilk Avrupa Şampiyonası için şansını arttırdı.
Turnuvada oluşan yarı final eşleşmeleri ve maç takvimi şu şekilde:
İtalya - İspanya (6 Temmuz Salı - 22.00)
İngiltere - Danimarka (7 Temmuz Çarşamba - 22.00)
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Maçtan dakikalar
GOL! 4.dakikada İngiltere, Harry Kane ile 1-0 öne geçti. Sterling ara pasını verdi Kane kayarak vurdu ve golü attı
KALECİ ÇIKARDI! 17.dakikada Yaremchuk orta alanda kazandığı topla ceza sahasına girdi sol ayağıyla vurdu kaleci Pickford topu çıkardı
33.dakikada ceza sahası dışından Rice vurdu kaleci Buschan son anda topu çıkardı
OFSAYT! 39.dakikada Sancho uygun durumda topu aldı bekletmeden vurdu kaleci son anda topu çıkardı ancak pozisyonun devamında hakem ofsayt bayrağını kaldırdı
43.dakikada ceza sahası dışından Shaparenko vurdu top az farkla auta gitti
İlk yarıyı İngiltere 1-0 önde kapattı
GOL! 47.dakikada İngiltere 2-0 öne geçti. Sol kanattan Shaw serbest vuruşu kullandı ortasına Maguire kafayı vurdu ve golü attı
GOL! 50.dakikada İngiltere 3-0 öne geçti. Sol kanattan gelen Shaw ortasını yaptı uygun durumda Harry Kane kafayı vurdu ve golü attı
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GOL! 63.dakikada İngiltere, Henderson ile skoru 4-0 yaptı. Sağ kanattan Mount köşe vuruşunu kullandı Henderson kafayı vurdu ve golü attı
74.dakikada ceza sahası dışından Makarenko vurdu top kalecide kaldı
Mücadeleyi İngiltere 4-0 kazandı ve yarı finale yükseldi
Ukrayna - İngiltere ilk 11'ler:
Ukrayna: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Mykolenko, Sydorchuk, Zinchenko, Shaparenko, Yarmolenko, Yaremchuk
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Phillips, Sancho, Mount, Sterling, Harry Kane