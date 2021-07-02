(ÖZET) Euro 2020 | Ukrayna - İngiltere maç sonucu: 0-4

Dünya futbolunda yeniden söz sahibi olmakta kararlı olan ve tek büyük kupasını 1966'da evinde Dünya Kupası'nı kazanarak başaran İngiltere, EURO 2020 çeyrek finalde Ukrayna'yı farklı geçti. Son 16'da Almanlar'ı 2-0 deviren İngilizler, Ukrayna karşısında da 4-0 kazandı. Turnuvada gol yemeden yarı finale gelen İngiltere, Wembley'de oynayacak yarı final ve finaller için iddialı. Harry Kane'in iki gol attığı maçta diğer golleri Maguire ve Henderson kaydetti. Danimarka ile eşleşen İngiltere, ilk Avrupa Şampiyonası için şansını arttırdı.

Turnuvada oluşan yarı final eşleşmeleri ve maç takvimi şu şekilde:

İtalya - İspanya (6 Temmuz Salı - 22.00)

İngiltere - Danimarka (7 Temmuz Çarşamba - 22.00)













Maçtan dakikalar

GOL! 4.dakikada İngiltere, Harry Kane ile 1-0 öne geçti. Sterling ara pasını verdi Kane kayarak vurdu ve golü attı

KALECİ ÇIKARDI! 17.dakikada Yaremchuk orta alanda kazandığı topla ceza sahasına girdi sol ayağıyla vurdu kaleci Pickford topu çıkardı

33.dakikada ceza sahası dışından Rice vurdu kaleci Buschan son anda topu çıkardı

OFSAYT! 39.dakikada Sancho uygun durumda topu aldı bekletmeden vurdu kaleci son anda topu çıkardı ancak pozisyonun devamında hakem ofsayt bayrağını kaldırdı

43.dakikada ceza sahası dışından Shaparenko vurdu top az farkla auta gitti

İlk yarıyı İngiltere 1-0 önde kapattı

GOL! 47.dakikada İngiltere 2-0 öne geçti. Sol kanattan Shaw serbest vuruşu kullandı ortasına Maguire kafayı vurdu ve golü attı

GOL! 50.dakikada İngiltere 3-0 öne geçti. Sol kanattan gelen Shaw ortasını yaptı uygun durumda Harry Kane kafayı vurdu ve golü attı





GOL! 63.dakikada İngiltere, Henderson ile skoru 4-0 yaptı. Sağ kanattan Mount köşe vuruşunu kullandı Henderson kafayı vurdu ve golü attı

74.dakikada ceza sahası dışından Makarenko vurdu top kalecide kaldı

Mücadeleyi İngiltere 4-0 kazandı ve yarı finale yükseldi





Ukrayna - İngiltere ilk 11'ler:

Ukrayna: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Mykolenko, Sydorchuk, Zinchenko, Shaparenko, Yarmolenko, Yaremchuk

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Phillips, Sancho, Mount, Sterling, Harry Kane