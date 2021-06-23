ÖZET | Euro 2020 Slovakya - İspanya maç sonucu: 0-5
İspanya, EURO 2020 E Grubu son maçında Slovakya'yı farklı geçti ve son 16 takım arasına girmeyi başardı. İlk iki maçını berabere bitiren İspanya, beş puanla ikinci sırada yer alırken tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda bir rakibine 5 gol atmış oldu
EURO 2020 E Grubu'nda yıldızlar topluluğu İspanya, Slovakya'ya patladı. İlk iki maçını berabere bitiren İspanya, bir penaltı vuruşundan yararlanamadığı maçta sahadan 5-0 galip ayrıldı. İspanya'ya galibiyeti getiren golleri Dubravka (kk), Laporte, Sarabia, Ferran Torres ve Kucka (kk) attı.
İspanya böylece 5 puana ulaştı ve grubunu ikinci sırada bitirdi. Slovakya ise 3 puanla 3. sırada yer alırken en iyi dört üçüncü arasında yer alamadı ve turnuva veda etti. Trabzonspor 'un transferi ettiği Marek Hamsik, 89 dakika sahadan kaldı
İspanya tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda 5 gollü galibiyet aldı. İspanya böylece son 16 turunda Hırvatistan ile eşleşti.
Maçtan dakikalar
PENALTI! 10.dakikada İspanya penaltı vuruşu kazandı
PENALTI YİNE KAÇTI! 11.dakikada kazanılan penaltıyı Morata kullandı şutun kaleci Dubravka çıkardı.
İspanya böylece Euro 2020'de kazandığı iki penaltıyı da kaçırdı. İlk penaltıyı da Gerard Moreno kullanamamıştı
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1407736976703373315
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YİNE KALECİ! 23.dakikada Morata ceza sahasına girmeden sert vurdu kaleci Dubravka bunu da çıkardı
ÇOK İLGİNÇ GOL! 30.dakikada ceza sahası dışından Sarabia sert vurdu şutu üst direkten döndü, yükseklik kazanan topu yumruklamak isteyen Dubravka ters bir vuruşla kendi kalesine golü attı
44.dakikada Koke sert vurdu şutu yandan auta gitti
GOL! 45+3.dakikada İspanya, Laporte'un golüyle 2-0 öne geçti. Köşe vuruşunun ardından Slovakya savunma topu uzaklaştıramadı. Sağ kanattan Sarabia ortaladı Aymeric Laporte iyi yükseldi ve köşeden golü attı
İlk yarıyı İspanya 2-0 galip tamamladı
GOL! 56.dakikada İspanya, Sarabia ile skoru 3-0 yaptı. Sol kanattan gelen ortaya bekletmeden vuran Pablo Sarabia köşeden golü attı
GOL! 67.dakikada İspanya, Ferran Torres'in golüyle 4-0 öne geçti. Sarabia'nın yerinden pasına iyi hareketlenen Ferran Torres dokundu ve golü attı
GOL! 71.dakikada İspanya, 5-0 öne geçti. Ceza sahasında oluşan karambolde topa en son Kucka dokundu, ters vuruşu kendi filelerine gitti
81.dakikada sol kanattan Jordi Alba geldi yerden ortaladı ancak takım arkadaşları topa dokunamadı
Mücadeleyi İspanya 5-0 galip bitirdi.
Slovakya - İspanya ilk 11'leri...
Slovakya: Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hromada; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda
İspanya: Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba; Busquets, Koke, Pedri; Gerard Moreno, Sarabia, Morata