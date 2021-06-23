ÖZET | Euro 2020 Slovakya - İspanya maç sonucu: 0-5

EURO 2020 E Grubu'nda yıldızlar topluluğu İspanya, Slovakya'ya patladı. İlk iki maçını berabere bitiren İspanya, bir penaltı vuruşundan yararlanamadığı maçta sahadan 5-0 galip ayrıldı. İspanya'ya galibiyeti getiren golleri Dubravka (kk), Laporte, Sarabia, Ferran Torres ve Kucka (kk) attı.

İspanya böylece 5 puana ulaştı ve grubunu ikinci sırada bitirdi. Slovakya ise 3 puanla 3. sırada yer alırken en iyi dört üçüncü arasında yer alamadı ve turnuva veda etti. Trabzonspor 'un transferi ettiği Marek Hamsik, 89 dakika sahadan kaldı

İspanya tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda 5 gollü galibiyet aldı. İspanya böylece son 16 turunda Hırvatistan ile eşleşti.





Maçtan dakikalar

PENALTI! 10.dakikada İspanya penaltı vuruşu kazandı

PENALTI YİNE KAÇTI! 11.dakikada kazanılan penaltıyı Morata kullandı şutun kaleci Dubravka çıkardı.

İspanya böylece Euro 2020'de kazandığı iki penaltıyı da kaçırdı. İlk penaltıyı da Gerard Moreno kullanamamıştı









YİNE KALECİ! 23.dakikada Morata ceza sahasına girmeden sert vurdu kaleci Dubravka bunu da çıkardı

ÇOK İLGİNÇ GOL! 30.dakikada ceza sahası dışından Sarabia sert vurdu şutu üst direkten döndü, yükseklik kazanan topu yumruklamak isteyen Dubravka ters bir vuruşla kendi kalesine golü attı

44.dakikada Koke sert vurdu şutu yandan auta gitti

GOL! 45+3.dakikada İspanya, Laporte'un golüyle 2-0 öne geçti. Köşe vuruşunun ardından Slovakya savunma topu uzaklaştıramadı. Sağ kanattan Sarabia ortaladı Aymeric Laporte iyi yükseldi ve köşeden golü attı

İlk yarıyı İspanya 2-0 galip tamamladı

GOL! 56.dakikada İspanya, Sarabia ile skoru 3-0 yaptı. Sol kanattan gelen ortaya bekletmeden vuran Pablo Sarabia köşeden golü attı

GOL! 67.dakikada İspanya, Ferran Torres'in golüyle 4-0 öne geçti. Sarabia'nın yerinden pasına iyi hareketlenen Ferran Torres dokundu ve golü attı

GOL! 71.dakikada İspanya, 5-0 öne geçti. Ceza sahasında oluşan karambolde topa en son Kucka dokundu, ters vuruşu kendi filelerine gitti

81.dakikada sol kanattan Jordi Alba geldi yerden ortaladı ancak takım arkadaşları topa dokunamadı

Mücadeleyi İspanya 5-0 galip bitirdi.





Slovakya - İspanya ilk 11'leri...

Slovakya: Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hromada; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda

İspanya: Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba; Busquets, Koke, Pedri; Gerard Moreno, Sarabia, Morata