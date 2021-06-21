ÖZET |Euro 2020 Rusya - Danimarka maç sonucu: 1-4
Danimarka, Eriksen'in yaşadığı rahatsızlığın ardından üst üste iki yenilgi almış ve EURO 2020'ye iyi başlayamamıştı. Grubun son maçında farklı kazanan Danimarka, Belçika'nın Finlandiya'yı devirmesi ile sadece 3 puanla bir üst tura çıkmayı başardı. Rusya ise averajla sonuncu ve olduğu turnuvaya veda etti
EURO 2020 B Grubu son maçında Rusya ile Danimarka karşı karşıya geldi. Müthiş bir çekişmeye sahne olan maçı Danimarka takımı Damsgaard, Poulsen, Christensen ve Maehle'nin golleriyle 4-1 yendi. Rusya'nın tek golünü Dzyuba penaltıdan kaydetti
Danimarka grubunu 3 puanla tamamladı ancak Belçika'nın Finlandiya'yı yenmesi ikinci sırada yer alıp son 16 aşamasına kalmayı başardı. Danimarka böylece A Milli Takım 'ın da yer aldığı A Grubu'nun ikincisi Galler ile eşleşti
Danimarka, Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk 2 grup maçını kaybedip tur atlayan ilk takım olarak tarihe geçti
İlgili Haberler
EURO 2020 B Grubu puan durumu
1- Belçika / 9 puan
2- Danimarka / 3 puan (+1)
3 - Finlandiya / 3 puan (-2)
4- Rusya / 3 puan (-5)
Maçtan dakikalar
NET POZİSYON! 18.dakikada Rusya atağında Golovin ceza sahasına girer girmez çok sert vurdu kaleci Schmeichel ayakları ile çıkardı
28.dakikada Hojbjerg sert vurdu top az farkla auta gitti
GOL! 38.dakikada Danimarka, Damsgaard'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışında topu alan Damsgaard klas bir vuruşla köşeden golü attı
İlk yarıyı Danimarka 1-0 öne kapattı
GOL! 58.dakikada Danimarka, Poulsen'in golüyle 2-0 öne geçti. Hatalı geri pası iyi takip eden Poulsen, kaleciden önce vurdu ve golü attı
PENALTI! 68.dakikada Rusya penaltı kazandı.
GOL! 70.dakikada Rusya, Dzyuba'nın penaltı golüyle farkı 1'e indirdi
75.dakikada serbest vuruşu Hojbjerg vurdu şutunu kaleci kurtardı
GOL! 79.dakikada Danimarka Christensen'in golüyle 3-1 öne geçti. Ceza sahası dışından Christensen çok sert vurdu ve golü attı
GOL! 82.dakikada Danimarka Maehle'nin golüyle 4-1 öne geçti. Sol kanattan topu taşıyan Maehle, rakibini geçip yerden plase bir vuruş yaptı ve golü attı
Mücadeleyi Danimarka 4-1 galip bitirdi
Rusya - Danimarka maçı ilk 11'leri
Rusya: Safonov, Fernandes, Diveev, Dzhikiya, Kudryashov, Kuzyaev, Ozdoev, Zobnin, Miranchuk, Golovin, Dzyuba
Danimarka: Schmeichel, Wass, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Maehle, Delaney, Hojbjerg, Damsgaard, Poulsen, Braithwaite