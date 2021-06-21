ÖZET |Euro 2020 Rusya - Danimarka maç sonucu: 1-4

EURO 2020 B Grubu son maçında Rusya ile Danimarka karşı karşıya geldi. Müthiş bir çekişmeye sahne olan maçı Danimarka takımı Damsgaard, Poulsen, Christensen ve Maehle'nin golleriyle 4-1 yendi. Rusya'nın tek golünü Dzyuba penaltıdan kaydetti

Danimarka grubunu 3 puanla tamamladı ancak Belçika'nın Finlandiya'yı yenmesi ikinci sırada yer alıp son 16 aşamasına kalmayı başardı. Danimarka böylece A Milli Takım 'ın da yer aldığı A Grubu'nun ikincisi Galler ile eşleşti

Danimarka, Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk 2 grup maçını kaybedip tur atlayan ilk takım olarak tarihe geçti













EURO 2020 B Grubu puan durumu

1- Belçika / 9 puan

2- Danimarka / 3 puan (+1)

3 - Finlandiya / 3 puan (-2)

4- Rusya / 3 puan (-5)





Maçtan dakikalar

NET POZİSYON! 18.dakikada Rusya atağında Golovin ceza sahasına girer girmez çok sert vurdu kaleci Schmeichel ayakları ile çıkardı

28.dakikada Hojbjerg sert vurdu top az farkla auta gitti

GOL! 38.dakikada Danimarka, Damsgaard'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışında topu alan Damsgaard klas bir vuruşla köşeden golü attı

İlk yarıyı Danimarka 1-0 öne kapattı

GOL! 58.dakikada Danimarka, Poulsen'in golüyle 2-0 öne geçti. Hatalı geri pası iyi takip eden Poulsen, kaleciden önce vurdu ve golü attı

PENALTI! 68.dakikada Rusya penaltı kazandı.

GOL! 70.dakikada Rusya, Dzyuba'nın penaltı golüyle farkı 1'e indirdi

75.dakikada serbest vuruşu Hojbjerg vurdu şutunu kaleci kurtardı

GOL! 79.dakikada Danimarka Christensen'in golüyle 3-1 öne geçti. Ceza sahası dışından Christensen çok sert vurdu ve golü attı

GOL! 82.dakikada Danimarka Maehle'nin golüyle 4-1 öne geçti. Sol kanattan topu taşıyan Maehle, rakibini geçip yerden plase bir vuruş yaptı ve golü attı

Mücadeleyi Danimarka 4-1 galip bitirdi





Rusya - Danimarka maçı ilk 11'leri

Rusya: Safonov, Fernandes, Diveev, Dzhikiya, Kudryashov, Kuzyaev, Ozdoev, Zobnin, Miranchuk, Golovin, Dzyuba

Danimarka: Schmeichel, Wass, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Maehle, Delaney, Hojbjerg, Damsgaard, Poulsen, Braithwaite