ÖZET | Euro 2020 Portekiz - Almanya maç sonucu: 2-4
EURO 2020'nin en heyecanlı maçı Portekiz-Almanya kapışması oldu. İlk maçında Macaristan'ı 3-0 yenen Portekiz, Almanya karşısında da Ronaldo ile öne geçti ancak panzerler farklı kazanmayı başardı. Joachim Löw'ün ekibi aldığı bu galibiyet ile 'ölüm grubu' olarak adlandırılan F Grubu'nda son maçlar öncesi iddialı konuma geldi
Son Avrupa Şampiyonu Portekiz, Almanya karşısında farklı kaybetti. İlk maçta Fransa karşısında 1-0 kaybeden Almanya, Portekiz karşısında Roben Dias (kk), Guerreiro (kk), Havertz ve Gosens'in golleriyle 4-2 galip geldi. Portekiz'in gollerini Cristiano Ronaldo ve Jota kaydetti.
Bu sonuçla Almanya puanı 3 yaptı ve iddialı takımlardan biri oldu. Ölüm Grubu olarak adlandırılan F Grubu'nda Fransa 4 puanla lider, Almanya 3 puanla ikinci sırada, Portekiz 3 puanla üçüncü sırada, Macaristan ise 1 puanla son sırada yer alıyor.
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Maçtan dakikalar
GOL İPTAL! 5.dakikada sağ kanattan gelen ortayı iyi takip eden Gosens, sol ayağıyla vurdu ve golü attı. VAR incelemesi sonucu pozisyonun ofsayt olduğunu belirlendi ve gol iptal oldu.
10.dakikada Havertz ceza sahası dışından vurdu kaleci Patricio topu köşeden çıkardı, seken topa Gnabry hamle yaptı içeri çevirdi ancak Portekiz savunması tehlikeyi uzaklaştırdı
GOL! 15.dakikada Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen Portekiz atağında sol kanattan gelen Jota yerden bıraktı Cristiano Ronaldo boş kaleye golü attı.
22.dakikada Jota ceza sahasına girmeden vurdu şutu savunmadan sekip kornere gitti
GOL! 35.dakikada Almanya, Ruben Dias'ın kendi kalesine attığı golle skoru 1-1 yaptı. Sağ kanattan gelen ortayı Gosens sert çevirdi kale sahasında Havertz ve Ruben Dias hamle yaptı son olarak Portekizli oyuncu dokundu ve top filelere gitti.
GOL! 39.dakikada Almanya, Guerreiro'nun kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti. Çizgiye giden topu Gnabry çevirdi kale sahasında Raphael Guerreiro ters bir dokunuş yaptı ve top kendi ağlarına gitti
Almanya'nın iki golünü de Portekizli oyuncular kendi kalesine attı
İlk yarıyı Almanya 2-1 galip tamamladı.
GOL! 51.dakikada Almanya, Havertz'in golüyle 3-1 öne geçti
54.dakikada sol çaprazda kazanılan serbest vuruşu Cristiano Ronaldo kullandı sert şutu üstten az farkla auta gitti
GOL! 60.dakikada Almanya, Gosens'in golüyle 4-1 öne geçti. Sağ kanattan Kimmich geldi ortasına arka direkte Gosens kafayı vurdu ve golü attı
GOL! 66.dakikada Portekiz, Jota'nın golüyle farkı 2'e indirdi. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta arka direkte Cristiano Ronaldo topu çevirdi, Jota kale sahasında dokundu ve golü attı
DİREKTEN DÖNDÜ! 79.dakikada Renato Sanchez sert vurdu top direkten geri geldi
84.dakikada orta sahadan topu taşıyan Goretzka sert vurdu şutu üstten az farkla auta gitti
Mücadeleyi Almanya 4-2 galip tamamladı.
Portekiz - Almanya maçı ilk 11'leri...
Portekiz: Patricio, Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro, Cristiano Ronaldo, Bernardo, Bruno Fernandes, Danilo, William Carvalho, Jota
Almanya: Neuer, Rüdiger, Ginter, Hummels, Kimmich, Havertz, Kroos, Gnabry, Gosens, İlkay Gündoğan, Thomas Müller