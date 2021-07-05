ÖZET EURO 2020 İtalya - İspanya maç sonucu: 4-2

EURO 2020 yarı final mücadelesinde İtalya ile İspanya Wembley'de karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısı tam bir taktik savaşı şeklinde geçerken iki takım da bulduğu pozisyonları gole çeviremedi.

İkinci yarıda topa daha çok sahip olan takım İspanya olmasına rağmen 60. dakikada İtalya, Federico Chiesa'nın şık golüyle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmada ikinci yarıda oyuna giren Morata, 80. dakikada Dani Olmo'nun pasında İtalya ceza sahasına girdi ve şık bir vuruşla skoru 1-1'e getirdi.

Maçın kalan dakikalarında gol gelmeyince karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmalarda da İspanya'nın baskısı devam ederken İtalya buna güçlü savunmasıyla karşılık verdi.

İtalya finalde!

Penaltılarda İtalya Manuel Locatelli, İspanya da Daniel Olmo ile ilk atışlardan yararlanamadı. Ardından İtalya Andrea Belotti ile penaltılarda 1-0 öne geçti. İspanya Gerard Moreno ile eşitliği sağladı: 1-1. İtalya'da üçüncü atış için topun başına geçen Leonardo Bonucci skoru 2-1 yaptı. İspanya bu penaltıya Thiago Alcantara ile cevap verdi: 2-2. İtalya'da bu kez Federico Bernardeschi penaltıyı gole çevirdi ve skoru 3-2'ye getirdi. Bernardeschi'nin ardından İspanya'da Alvaro Morata topun başına geçti. Ancak, takımını final için umutlandıran Alvaro Morata, penaltıyı gole çeviremedi. İtalya'da ise Jorginho fileleri havalandırdı, skoru 4-2 yaptı ve Gök Mavililer finale çıkan ilk takım oldu.



