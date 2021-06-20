ÖZET | Euro 2020 İtalya - Galler maç sonucu: 1-0
EURO 2020'de Türkiye'nin bulunduğu A Grubu’nda İtalya ile Galler, Roma’daki Olimpiyat Stadı’nda kozlarını paylaştı. Üst turu garantileyen İtalya, sahadan 1-0 galip ayrıldı ve 9 puanla zirvede grubu tamamladı. Galler ise 4 puan ve averajla 2.sırada yer alıp bir üst tura yükseldi
Türkiye’nin yer aldığı A Grubu’nda kupanın ev sahiplerinden İtalya, Galler’i de grubun son maçında karşılaştı. Bir üst tura çıkmayı garantileyen İtalyanlar, yedek ağırlıklı kadro ile Galler'i de 1-0 yendi ve yenilmezlik serisini sürdürdü.
Mancini rekora ortak oldu
İtalya, toplamda 30 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve tarihinin en uzun serisini egale etti. İtalya son 11 maçını da gol yemeden kazandı
Maçtan dakikalar
12.dakikada sol kanattan Bastoni ortaladı, Belotti hamle yaptı ancak topa dokunamadı
NET POZİSYON! 23.dakikada Belotti sağ çaprazda topu aldı sert vurdu şutu az farkla auta gitti
27.dakikada Galler köşe vuruşu kazandı. Ceza sahasına gelen ortaya Gunter kafayı vurdu top az farkla auta gitti
GOL! 38.dakikada İtalya, Pessina'nın golüyle 1-0 öne geçti
İlk yarı bitti
İkinci yarı başladı
DİREKTEN DÖNDÜ! 52.dakikada ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta Bernardeschi sert vurdu top yan direğe çarpıp çıktı
KIRMIZI KART! 55. dakika Federico Bernardeschi'ye yaptığı faul sonrası Galler'den Ampadu direkt kırmızı kart gördü.
65.dakikada Belotti uygun durumda şutunu çekti kaleci Ward topu çıkardı
Mücadeleyi 1-0 kazanan İtalya grubunu 9 puanla zirvede tamamladı
İtalya - Galler ilk 11'leri...
İtalya: Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni, Emerson, Jorginho, Pessina, Verratti, Chiesa, Bernardeschi, Belotti
Galler: Ward; Gunter, N.Williams, Rodon, Allen, Ramsey, Bale, C.Roberts, Ampadu, Morrell, James
EURO 2020 A Grubu puan durumu
1- İtalya / 9 puan
2- Galler / 4 puan
3- İsviçre / 4 puan
4- Türkiye / 0 puan
EURO 2020 A Grubu fikstürü
11 Haziran Cuma: Türkiye-İtalya maç sonucu: 0-3
12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre: 1-1
16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler: 0-2
16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre: 3-0
20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler 1-0
20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): Türkiye-İsviçre 1-3