ÖZET | Euro 2020 İtalya - Galler maç sonucu: 1-0

Türkiye’nin yer aldığı A Grubu’nda kupanın ev sahiplerinden İtalya, Galler’i de grubun son maçında karşılaştı. Bir üst tura çıkmayı garantileyen İtalyanlar, yedek ağırlıklı kadro ile Galler'i de 1-0 yendi ve yenilmezlik serisini sürdürdü.

Mancini rekora ortak oldu

İtalya, toplamda 30 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve tarihinin en uzun serisini egale etti. İtalya son 11 maçını da gol yemeden kazandı





Maçtan dakikalar

12.dakikada sol kanattan Bastoni ortaladı, Belotti hamle yaptı ancak topa dokunamadı

NET POZİSYON! 23.dakikada Belotti sağ çaprazda topu aldı sert vurdu şutu az farkla auta gitti

27.dakikada Galler köşe vuruşu kazandı. Ceza sahasına gelen ortaya Gunter kafayı vurdu top az farkla auta gitti

GOL! 38.dakikada İtalya, Pessina'nın golüyle 1-0 öne geçti

İlk yarı bitti

İkinci yarı başladı

DİREKTEN DÖNDÜ! 52.dakikada ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta Bernardeschi sert vurdu top yan direğe çarpıp çıktı

KIRMIZI KART! 55. dakika Federico Bernardeschi'ye yaptığı faul sonrası Galler'den Ampadu direkt kırmızı kart gördü.

65.dakikada Belotti uygun durumda şutunu çekti kaleci Ward topu çıkardı

Mücadeleyi 1-0 kazanan İtalya grubunu 9 puanla zirvede tamamladı





İtalya - Galler ilk 11'leri...

İtalya: Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni, Emerson, Jorginho, Pessina, Verratti, Chiesa, Bernardeschi, Belotti

Galler: Ward; Gunter, N.Williams, Rodon, Allen, Ramsey, Bale, C.Roberts, Ampadu, Morrell, James





EURO 2020 A Grubu puan durumu

1- İtalya / 9 puan

2- Galler / 4 puan

3- İsviçre / 4 puan

4- Türkiye / 0 puan





EURO 2020 A Grubu fikstürü

11 Haziran Cuma: Türkiye-İtalya maç sonucu: 0-3

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre: 1-1

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler: 0-2

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre: 3-0

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler 1-0

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): Türkiye-İsviçre 1-3