(ÖZET) Euro 2020 | İsviçre - İspanya maçı sonucu: 1-1 (2-4 pen)

İkinci turda son Dünya Kupası’nın sahibi Fransa’yı eleyen İsviçre, İspanya ile yarı finale çıkmak için karşılaştı. Büyük bir mücadeleye sahne olan maçın normal süresi ve uzatmaları 1-1 bitti. Seri penaltı vuruşları sonucu 4-2 kazanan İspanya, Euro 2020'de yarı finale çıkan ilk takım oldu

İsviçre maçın 77.dakikasından bu yana 10 kişi oynadı. Uzun süre eksik oynayan İsviçre'de kaleci Sommer çok önemli kurtarışlarla maçı penaltılara kadar taşıdı. İlk penaltı avantajını da İsviçre kazandı ama üst üste 3 oyuncu Schar, Akanji ve Vargas penaltıları kullanamayınca İspanya turu geçen taraf oldu





Maçtan dakikalar

2.dakikada Shaqiri uzak mesafeden vurdu top savunmadan sekip kalecide kaldı

GOL! 8.dakikada İspanya Jordi Alba ile 1-0 öne geçti. Jordi Alba ceza sahası dışından vurdu savunmadan seken top köşeden ağlara gitti

17.dakikada Koke serbest vuruşu kullandı şutu baraja çarpıp dışarı gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ ! 24.dakikada İsviçre'de sakatlanan Embolo çıktı yerine Vargas girdi

29.dakikada ceza sahasına gelen topa Azpilicueta kafayı vurdu top kaleci Sommer'de kaldı

OFSAYT! 41. dakikada son kanattan Zuber ceza sahasına girdi yerde kaldı penaltı bekledi ancak öncesinde yardımcı hakem pozisyonun ofsayt olduğunu belirledi

İlk yarıyı İspanya 1-0 önde kapattı

NET FIRSAT! 55.dakikada köşe vuruşundan gelen topa Zakaria kafayı vurdu top az farkla auta gitti

GOL! 68.dakikada İsviçre, Shaqiri'nin golüyle durumu 1-1 yaptı. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Xherdan Shaqiri sağ ayağıyla plase bir vuruş yaptı ve golü attı





KIRMIZI KART! 77.dakikada İsviçre'de Freuler yaptığı faul sonucu hakemden kırmızı kart gördü

84.dakikada Gerard Moreno sağ çaprazda topu bir anda önünde buldu sol ayağıyla plase bir vuruş yaptı ama top kalecide kaldı

Mücadele uzatmalara gitti

NET POZİSYON! 93.dakikada sol kanattan gelen ortaya kale sahasında çok net pozisyonda Moreno dokundu ama top auta gitti

96.dakikada Jordi Alba uzaktan vurdu kaleci Sommer son anda çeldi

105.dakikada Oyarzabal plase bir vuruş yaptı ancak şutunu kaleci Sommer kontrol etti

110.dakikada sol kanattan gelen topa Olmo vurdu ama top kaleci Sommer'de kaldı

116.dakikada sol kanatta kullanılan köşe vuruşunda Busquets kafayı vurdu top kalecide kaldı

Yarı finalist seri penaltılar sonucu belli olacak!

İspanya'da ilk penaltıyı Busquets kaçırdı! 1-1

İsviçre'de ilk penaltıyı Gavranovic gole çevirdi! 2-1

İspanya'da 2.penaltıyı Olmo gole çevirdi! 2-2

İsviçre'de 2.penaltıyı Schar kaçırdı! 2-2

İspanya'da 3.penaltıyı Rodri kaçırdı! 2-2

İsviçre'de 3.penaltıyı Akanji kaçırdı! 2-2

İspanya'da 4.penaltıyı Moreno gole çevirdi! 2-3

İsviçre'de 4.penaltıyı Vargas kaçırdı! 2-3

İspanya'da 5.penaltıyı Oyarzabal gole çevirdi! 2-4

İspanya yarı finale çıkan taraf oldu





İsviçre - İspanya ilk 11'ler:

İsviçre: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Zakaria, Freuler, Zuber; Shaqiri; Seferovic, Embolo

İspanya: Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alba; Busquets, Koke, Pedri; Sarabia, Ferran Torres, Morata