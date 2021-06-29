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ÖZET | Euro 2020 İsveç - Ukrayna maç sonucu: 1-2 (uzt.)

Ukrayna, EURO 2020'de en büyük sürprizlerden birine imza attı. Son 16 turuna lider olarak gelen İsveç'i uzatmada deviren Shevchenko'nun ekibi böylece çeyrek finalde İngiltere'nin rakibi oldu

29 Haziran 2021, Salı 21:52 Son Güncelleme:
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ÖZET | Euro 2020 İsveç - Ukrayna maç sonucu: 1-2 (uzt.)

EURO 2020’de kupanın son 2. tur karşılaşmasında Ukrayna büyük bir başarı elde etti. İskoçya’nın Glasgow kentindeki Hampden Park Stadı’nda oynanan maçta Ukrayna, normal süresi 1-1 biten maçı 120+1.dakikada Dovbyk'in golüyle 2-1 yendi ve çeyrek finale kaldı

Andriy Shevchenko'nun ekibi böylece İngiltere'nin rakibi oldu. Artem Dovbyk'in Ukrayna'yı 120+1'de çeyrek finale taşıdığı gol, akıllara Euro 2008'de Hırvatistan karşısında 120+2. dakikada beraberliği getiren Semih Şentürk'ü hatırlattı.


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Maçtan dakikalar

7.dakikada Kulusevski ceza sahası içinde topu önünde buldu sert vurdu şutu savunmadan sekip kornere gitti

NET POZİSYON! 19.dakikada sol kanattan Alexander Isak topu taşıdı plase bir vuruş yaptı top az farkla auta gitti

GOL! 27.dakika Ukrayna, Zinchenko'nun golüyle 1-0 öne geçti. Yarmolenko arka direğe kaldırdı, Zinchenko gelişine vurdu ve golü attı

GOL! 43.dakikada Forsberg ile İsveç skoru eşitledi. Isak'ın pası ile sol çaprazda topu alan Emil Forsberg, şık bir vuruşla golü attı

İlk yarı 1-1 berabere bitti

53.dakikada uzak mesafeden Stepanenko vurdu top auta gitti

DİREKTEN DIŞARI! 56.dakikada Ekdal'ın pasını alan Forsberg köşeye vurdu top direğe çarpıp auta gitti

KLAECİ ÇIKARDI! 67.dakikada sağ çaprazdan Kulusevski vurdu kaleci Buschan son anda topu çeldi

DİREKTEN DÖNDÜ! 69.dakikada Forsberg sert vurdu top direkten döndü

Maçın normal süresi 1-1 bitti ve uzatma dakikalarına geçildi

KIRMIZI KART! 99.dakikada İsveç takımında Danielsson yaptığı sert faul sonucu kırmızı kart gördü

116.dakikada Ukrayna'da Malinovski vurdu top savunmadan döndü

GOL! Ukrayna 120+1. dakikada Artem Dovbky'in golüyle 2-1 öne geçti



Ukrayna maçı 2-1 kazandı ve tur atlayan taraf oldu


İsveç - Ukrayna maçı ilk 11'leri

İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Augustinsson, Danielsson, Larsson, Ekdal, Forsberg, Olsson, Isak, Kulusevski

Ukrayna: Bushchan, Kryvtsov, Zabarnyi, Karavaev, Matvienko, Sydorchuk, Stepanenko, Zinchenko, Shaparenko, Yarmolenko, Yaremchuk


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