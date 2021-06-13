ÖZET | EURO 2020 Hollanda - Ukrayna maç sonucu: 3-2

Hollanda ile Ukrayna, EURO 2020'nin geride kalan maçları içinde en çekişmelisini oynadı. Hollanda, ikinci yarının başında Wijnaldum ve Weghorst ile 2-0 öne geçti. Yarmolenko müthiş bir golle farkı bire indirdi ardından Yaremchuk skoru eşitledi. Bitime 5 dakika kala maçın etkili oyuncusu Dumfries ise galibiyeti Hollanda'ya getirdi. Baştan sona hareketli geçen maçta sadece bir sarı kart çıktı

Hollanda böylece 3 puan ve +1 averajla C Grubu'nda 2.sırada yer aldı. Avusturya 3 puan ve +2 averajla zirvede yer aldı. Hollanda, C Grubu'ndaki ikinci maçında 17 Haziran Perşembe günü saat 22.00'de Avusturya ile karşılaşacak. Aynı gün oynanacak Ukrayna-Kuzey Makedonya maçının başlama saati ise 16.00 olacak





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Maçtan dakikalar

MAÇ HIZLI BAŞLADI! 2.dakikada Depay orta alanda aldığı top ceza sahasına kadar girdi yerden şutunu kaleci Bushchan kontrol etti

BİR POZİSYON DAHA! 5.dakikada Dumfries sağ çaprazda net fırsat yakaladı plase şutunu kaleci Bushchan ayaklarıyla çıkardı

BİR POZİSYON DAHA! 27.dakikada Weghorst kaleci ile karşı karşıya kaldı çalım atmak isterken pozisyondan yararlanamadı

YİNE BUSHCHAN! 39.dakikada Depay ortaladı arka direkten Wijnaldum vurdu kaleci Bushchan topu çıkarmayı başardı

İlk yarı golsüz berabere bitti

İkinci yarı başladı

GOL! 52.dakikada Hollanda Wijnaldum'un golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan gelen ortayı kaleci çeldi, topu iyi takip eden Wijnaldum plase bir vuruşla golü attı

GOL! 59.dakikada Hollanda Weghorst'un golüyle 2-0 öne geçti. Sağ çaprazda topu önünde bulan Weghorst sert vurdu kaleciden seken top filelere gitti

MÜTHİŞ GOL! 75.dakikada Ukrayna'dan Yarmolenko ceza sahasına girmeden müthiş bir şut çekti ve turnuvanın en güzel gollerinden birine imza attı

GOL! 79.dakikada Ukrayna Yaremchuk'un golüyle skoru eşitledi. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta kafayı Yaremchuk vurdu ve golü attı

GOL! 85.dakikada Hollanda Dumfries'ın golüyle 3-2 öne geçti. Sol kanattan gelen ortaya penaltı noktası üzerinde Dumfries iyi yükseldi ve kafayla golü attı

Maçı Hollanda 3-2 galip tamamladı





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Hollanda - Ukrayna maçı ilk 11'leri

Hollanda: Stekelenburg; Dumfries, Timber, De Vrij, Blind, Van Aanholt; De Jong, De Roon, Wijnaldum; Depay, Weghorst.

Ukrayna: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Zinchenko, Sydorchuk, Malinovskyi; Yarmolenko, Yaremchuk, Zubkov

Hollanda'nın EURO 2020 kadrosu:

Kaleci: Maarten Stekelenburg (Ajax), Marco Bizot (Alkmaar), Tim Krul (Norwich City)

Defans: Nathan Ake (Manchester City), Matthijs de Ligt (Juventus), Daley Blind (Ajax), Joel Veltman (Brighton), Jurrien Timber (Ajax), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Denzel Dumfries (PSV), Stefan de Vrij (Inter), Owen Wijndal (AZ Alkmaar)

Orta saha: Frenkie de Jong (Barcelona), Ryan Gravenberch (Ajax), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Donny van de Beek (Manchester United), Marten de Roon (Atalanta), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar)

Forvet: Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (Sevilla), Wout Weghorst (Wolfsburg), Quincy Promes (Spartak Moskova), Cody Gakpo (PSV), Donyell Malen (PSV), Steven Berghuis (Feyenoord).

Ukrayna EURO 2020 kadrosu:

Kaleci: Georgiy Bushchan (Dinamo Kiev), Andriy Pyatov (Shakhtar Donetsk), Anatolii Trubin (Shakhtar Donetsk)

Defans: Eduard Sobol (Club Brugge), Illia Zabarnyi (Dinamo Kiev), Serhiy Kryvtsov (Shakhtar Donetsk), Denys Popov (Dinamo Kiev), Oleksandr Tymchyk (Dinamo Kiev), Vitaliy Mykolenko (Dinamo Kiev), Oleksandr Karavaev (Dinamo Kiev), Mykola Matviyenko (Shakhtar Donetsk)

Orta Saha: Serhiy Sydorchuk (Dinamo Kiev), Ruslan Malinovskyi (Atalanta), Mykola Shaparenko (Dinamo Kiev), Marlos (Shakhtar Donetsk), Yevhen Makarenko (Kortrijk), Oleksandr Zinchenko (Manchester City), Viktor Tsygankov (Dinamo Kiev), Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk), Andriy Yarmolenko (West Ham United), Oleksandr Zubkov (Ferencvaros), Heorhii Sudakov (Shakhtar Donetsk), Roman Bezus (Gent)

Forvet: Roman Yaremchuk (Gent), Artem Besedin (Dinamo Kiev), Artem Dovbyk (Dnipro)