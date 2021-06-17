ÖZET | Euro 2020 Hollanda - Avusturya maç sonucu: 2-0
Hollanda, EURO 2020 C Grubu'nda Avusturya'yı 2-0 mağlup etti ve puanını 6 yaptı. İlk maçta da çok etkili olan ve galibiyet golünü atan Dumfries, bir penaltı kazandırırken bir gole de imza attı. Frank de Boer'in ekibi böylece gruptan çıkmayı garantileyen üçüncü takım oldu
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu maçında Hollanda, Avusturya'yı 2-0 yendi. Maçın 11.dakikasında Depay penaltıdan skoru 1-0 yaparken 67.dakikada Dumfries sonucu belirledi. Gruptaki ilk maçında Ukrayna'yı 3-2 yenen "Portakallar", böylece puanını 6 yaptı ve üst turu garantiledi. Avusturya ise iki maç sonunda 3 puanda yer aldı
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Maçtan dakikalar
PENALTI! 9.dakikada Dumfries'in ayağına ceza sahası içinde Alaba bastı ve hakem VAR yardımıyla penaltı kararı verdi
GOL! 11.dakikada Hollanda, Depay'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti
23.dakikada Depay sağ kanattan ceza sahasına girdi sert vurdu şutu yandan dışarı gitti
NET POZİSYON! 40.dakikada sağ kanattan Weghorst kaçtı yerden pasına uygun durumda Depay vurdu top dışarı gitti
İlk yarıyı Hollanda 1-0 üstün tamamladı
61.dakika ceza sahasında bir anda topu alan Weghorst dönerek vurdu şutu yandan auta gitti
GOL! 67.dakikada Hollanda, Dumfries'in attığı golle 2-0 öne geçti. Savunmanın arkasına sarkan Malen yerden bıraktı uygun durumda Denzel Dumfries golü atmayı başardı
AZ FARKLA AUT! 81.dakikada Alaba sol çaprazdan sert vurdu top az farkla auta gitti
86.dakikada ceza sahasına gelen ortaya Onisiwo kafayı vurdu ancak top kaleci Stekelenburg'ta kaldı
Mücadeleyi Hollanda 2-0 galip tamamladı
Hollanda - Avusturya maçı ilk 11'leri
Hollanda: Stekelenburg, De Vrij, De Ligt, Blind, Dumfries, Van Aanholt, De Roon, Wijnaldum, de Jong, Weghorst, Depay
Avusturya: Bachmann, Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer, Laimer, Schagler, Alaba, Baumgartner, Gregoritsch, Sabitzer