ÖZET | Euro 2020 Hollanda - Avusturya maç sonucu: 2-0

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu maçında Hollanda, Avusturya'yı 2-0 yendi. Maçın 11.dakikasında Depay penaltıdan skoru 1-0 yaparken 67.dakikada Dumfries sonucu belirledi. Gruptaki ilk maçında Ukrayna'yı 3-2 yenen "Portakallar", böylece puanını 6 yaptı ve üst turu garantiledi. Avusturya ise iki maç sonunda 3 puanda yer aldı





Maçtan dakikalar

PENALTI! 9.dakikada Dumfries'in ayağına ceza sahası içinde Alaba bastı ve hakem VAR yardımıyla penaltı kararı verdi

GOL! 11.dakikada Hollanda, Depay'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti

23.dakikada Depay sağ kanattan ceza sahasına girdi sert vurdu şutu yandan dışarı gitti

NET POZİSYON! 40.dakikada sağ kanattan Weghorst kaçtı yerden pasına uygun durumda Depay vurdu top dışarı gitti

İlk yarıyı Hollanda 1-0 üstün tamamladı

61.dakika ceza sahasında bir anda topu alan Weghorst dönerek vurdu şutu yandan auta gitti

GOL! 67.dakikada Hollanda, Dumfries'in attığı golle 2-0 öne geçti. Savunmanın arkasına sarkan Malen yerden bıraktı uygun durumda Denzel Dumfries golü atmayı başardı

AZ FARKLA AUT! 81.dakikada Alaba sol çaprazdan sert vurdu top az farkla auta gitti

86.dakikada ceza sahasına gelen ortaya Onisiwo kafayı vurdu ancak top kaleci Stekelenburg'ta kaldı

Mücadeleyi Hollanda 2-0 galip tamamladı





Hollanda - Avusturya maçı ilk 11'leri

Hollanda: Stekelenburg, De Vrij, De Ligt, Blind, Dumfries, Van Aanholt, De Roon, Wijnaldum, de Jong, Weghorst, Depay

Avusturya: Bachmann, Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer, Laimer, Schagler, Alaba, Baumgartner, Gregoritsch, Sabitzer



