ÖZET | EURO 2020 Fransa - Almanya maç sonucu: 1-0
EURO 2020'nin en zorlu grubunda son iki Dünya Kupası şampiyonu Fransa ile Almanya, Münih'te kozlarını paylaştı. Turnuvanın favorilerinden Fransa, güçlü rakibi Almanya'yı 1-0 yendi ve turnuvaya hızlı başladı. Löw yönetimindeki Almanya çok uğraştı ama Fransa'nın kadrosu ağır geldi
EURO 2020 F Grubu’nda son dünya şampiyonu Fransa, kendisi gibi bir dünya devi Almanya ile kapıştı. Almanya, kupanın ev sahiplerinden biri olarak rakibini, 16 bin kişinin izleyeceği maçta Münih Arena’da ağırladı. Baştan sonra çekişmeli geçen maçta Fransa sahadan 1-0 galip ayrıldı. Maçın tek golünü 20.dakika Hummels kendi kalesine attı. Fransa adına Benzema ve Mbappe birer gol daha attı ancak bu goller ofsayt nedeniyle iptal oldu.
Bu sonuçla F Grubu'nda Portekiz 3 puan ve +3 averajla lider, Fransa 3 puan ve +1 averajla ikinci sırada yer aldı. F Grubu'nun diğer maçında ise Portekiz, Macaristan'ı 3-0 ile geçti. Böylece gruplarda ilk maçlar tamamlandı. Yarından itibaren grup aşamasında ikinci maçlar başlayacak...
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Maçtan dakikalar
NEUER ÇIKARDI! 17.dakikada Mbappe sol kanatta topu aldı ceza sahasına girdi bekletmeden vurdu şutunu Neuer son anda çıkardı
GOL! 20.dakikada Fransa, Hummels'in kendine kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
22.dakikada sol kanattan Gosens ortaladı ön direkte Thomas Müller kafayı vurdu ama top yandan auta gitti
37.dakikada seken topu bir anda önünde bulan İlkay bekletmeden vurdu şutu yandan auta gitti
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İlk yarıyı Fransa 1-0 üstün tamamladı.
İkinci yarı başladı
DİREKTEN DÖNDÜ! 52.dakikada sol kanattan Rabiot ceza sahasına girdi sol ayağıyla vurdu şutu direğe çarpıp dışarı gitti
NET POZİSYON! 54.dakika sol kanattan gelen ortaya Gnabry vurdu top çok az farkla dışarı gitti
GOL İPTAL! 66.dakikada Mbappe sol çaprazda topu aldı rakiplerini yanıltıp nefis bir vuruş yaptı ve golü attı. Fakat öncesinde ofsayt olduğu işaret edildi ve gol iptal oldu
İNANILMAZ KOŞU! 78.dakikada Mbappe savunmanın arkasına inanılmaz bir koşu yaptı, topu aldı tam ceza sahasına girecekken araya son anda Hummels girdi ve net bir pozisyonu önledi
GOL İPTAL! 85.dakikada Mbappe bu kez sağ kanattan savunmanın arkasına sarktı yerden ortaladı Benzema golü attı ancak ilk çıkış anında pozisyonun ofsayt olduğu belirlendi.
Mücadeleyi Fransa 1-0 galip tamamladı
Fransa - Almanya maçı ilk 11'leri...
Fransa: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Kante; Pogba, Rabiot; Griezmann; Mbappe, Benzema
Almanya: Neuer; Kimmich, Ginter, Hummels, Rudiger, Gosens; Kroos, İlkay Gündoğan; Havertz, Gnabry, Müller