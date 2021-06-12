ÖZET | EURO 2020 Belçika - Rusya maç sonucu: 3-0

EURO 2020 B Grubu maçında Belçika, Rusya'yı 3-0 yendi ve grubun lideri oldu. Güçlü bir kadrosu bulunan Belçika'ya galibiyeti 10. ve 88.dakikada Lukaku ve 34.dakikada Meunier'in golleri getirdi. Belçika böylece 3 puan ve +3 averajla zirvede yer aldı. Elemelerde 10'da 10 yapan Belçika, golcü yapısını Avrupa Şampiyonası ilk maçında da sürdürdü.









Maçtan dakikalar

GOL! 10.dakikada Belçika, Lukaku'nun golüyle 1-0 öne geçti. Savunmadan seken topu önünde bulan Lukaku dönerek vurdu ve golü attı





NET POZİSYON! 18.dakikada Lukaku sağ kanattan geldi yerden çıkardı çok uygun durumda Dendoncker şutunu çekti ancak top üstten auta gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! Belçika'da, Kuzyaev'le çarpışan ve kaşı açılan Castagne, 27. dakikada yerini Meunier'ye bıraktı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! Rusya'da oyuna devam edemeyen Kuzyaev, 30. dakikada yerini Cheryshev'e bıraktı.









GOL! 34.dakikada Belçika, Meunier'in golüyle 2-0 öne geçti. Sol kanattan gelen ortayı kaleci Shunin iyi uzaklaştıramadı, penaltı noktası civarında topu önünde bulan Thomas Meunier plase bir vuruşla golü attı

CARRASCO KAÇIRDI! 45.dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Yannick Carrasco uygun durumda şutun çekti top üstten auta gitti

İlk yarıyı Belçika 2-0 önde kapattı

İkinci yarı başladı. Devre arasında Rusya'da Barinov çıktı Diveev girdi

53.dakikada sol kanattan Carrasco hızlı geldi ortası doğrudan auta gitti

62.dakikada korneri Mertens kullandı ortasını kaleci Shunin çıkıp yumrukladı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 63.dakikada Rusya'da Zobnin ve Cheryshev çıktı yerlerine Mukhin ve Aleksey Miranchuk girdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 72.dakikada Belçika'da Dries Mertens çıktı yerine Eden Hazard girdi

GOL! Belçika Lukaku'nun golüyle 3-0 öne geçti. Meunier ara pasını verdi Lukaku plase bir vuruşla golü attı

Maçı Belçika 3-0 galip bitirdi









Belçika -Rusya maçı ilk 11'leri

Belçika: Courtois, Alderweireld, Boyata, Vertonghen, Tielemans, Hazard, Dendoncker, Castagne, Lukaku, Carrasco, Mertens

Rusya: Shunin, Fernandes, Semenov, Dzhikiya, Zhirkov, Ozdoev, Barinov, Zobnin, Golovin, Kuzyaev, Dzyuba





Belçika'nın EURO 2020 kadrosu:

Kaleciler: Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Matz Sels

Savunma: Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen, Thomas Meunier, Jason Denayer, Dedryck Boyata, Leander Dendoncker, Timothy Castagne

Orta saha: Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Nacer Chadli, Yannick Carrasco, Youri Tielemans, Thorgan Hazard, Dennis Praet, Hans Vanaken

Hücum: Eden Hazard, Dries Mertens, Romelu Lukaku, Christian Benteke, Michy Batshuayi, Jeremy Doku, Leandro Trossard

Rusya'nın EURO 2020 kadrosu:

Kaleciler: Anton Shunin, Andrey Lunyov, Yury Dyupin, Matvei Safonov

Savunma: Yuri Zhirkov, Fyodor Kudryashov, Georgi Dzhikiya, Mario Fernandes, Andrei Semyonov, Vyacheslav Karavayev, Igor Diveyev, Roman Yevgenyev, Ilya Samoshnikov

Orta saha: Aleksandr Golovin, Aleksei Ionov, Roman Zobnin, Daler Kuzyayev, Aleksei Miranchuk, Denis Cheryshev, Magomed Ozdoyev, Andrei Mostovoy, Dmitri Barinov, Daniil Fomin, Rifat Zhemaletdinov, Maksim Mukhin, Denis Makarov, Arsen Zakharyan

Hücum: Artem Dzyuba, Anton Zabolotny, Aleksandr Sobolev