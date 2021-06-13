(ÖZET) EURO 2020 Avusturya - Kuzey Makedonya maç sonucu: 3-1

EURO 2020 C Grubu'nda Avusturya ile Kuzey Makedonya kozlarını paylaştı, Bükreş'te Arena Nationala'da oynanan 90 dakikada 4 gol çıktı. İsveçli hakem Andreas Ekberg'nin yönettiği maça iyi başlayan Avusturya, 18. dakikada Stefan Lainer'in harika golüyle öne geçti. 28. dakikada sahneye çıkan Goran Pandev, Kuzey Makedonya'nın Avrupa Şampiyonası tarihindeki ilk golünü attığı ve skora dengeyi sağladı.

İlk yarı 1-1 sona ererken ikinci yarı oyun hakimiyetini eline alan Avusturya, 78. dakikada Michael Gregoritsch ve 89. dakikada Marko Arnautovic'in attığı golle karşılaşmayı 3-1 önde tamamladı.

Franco Foda'nın Avusturya'sından tarihi galibiyet!

Franco Foda yönetimindeki Avusturya, EURO 2020'ye 3 puanla başlarken tarihi bir galibiyet aldı. Kuzey Makedonya ağlarını 3 kez sarsan Avusturya, Avrupa Şampiyonası finallerinde ilk kez kazandı, ilk kez bir maçta birden fazla gol atmayı başardı.

Kuzey Makedonya ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda

Kuzey Makedonya, ilk kez Avrupa Şampiyonası karşılaşmasına çıktı. Mücadelenin 28. dakikasında skora denge getiren Goran Pandev, ülkesinin şampiyonlardaki ilk golünü kaydederek tarihe geçti.

Goran Pandev, Kuzey Makedonya'nın tarihindeki ilk Avrupa Futbol Şampiyonası maçında kaptan olarak sahada.

GOL | 18' Marcel Sabitzer'in arka direğe yaptığı ortaya harika bir vuruş yapan Stefan Lainer, topu ağlara gönderdi.

Stefan Lainer'in gol vuruşu.

GOL | 28' Kuzey Makedonya, tecrübeli golcüsü Pandev ile golü buldu. Ceza sahası içerisinde Avusturya kalecisi Bachmann'ın hatasını affetmeyen Pandev, boş kaleye topu gönderdi ve takımına eşitliği getirdi.

Pandev, Avusturya kalecisi Daniel Bachmann'ın hatasını affetmedi, boş kaleye topu yolladı.

37 yaşındaki kaptan Pandev, Kuzey Makedonya'nın Avrupa Şampiyonası tarihindeki ilk golünü attı.

GOL | 78' Avusturya, bir kez daha geçti. Kaptan Alaba'nın sol kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Gregoritsch, kaleci Dimitrievski'den önce topa dokundu ve ağları sarstı.

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GOL | 89' Konrad Laimer'in topuğuyla verdiği şık pasla savunma arkasına sarkan Marko Arnautovic, Makedon kaleci Stole Dimitrievski'den sıyrılarak topu ağlarla buluşturdu.

İsveçli hakem Andreas Ekberg son düdüğü çaldı, mücadele Avusturya'nın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Avusturya EURO 2020 kadrosu:

Kaleciler: Daniel Bachmann, Pavao Pervan, Alexander Schlager

Savunma: David Alaba, Aleksandar Dragovic, Marco Friedl, Martin Hinteregger, Stefan Lainer, Philipp Lienhart, Stefan Posch, Christopher Trimmel, Andreas Ulmer

Orta saha: Julian Baumgartlinger, Christoph Baumgartner, Florian Grillitsch, Stefan Ilsanker, Konrad Laimer, Valentino Lazaro, Marcel Sabitzer, Louis Schaub, Xaver Schlager, Alessandro Schopf

Hücum: Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch, Sasa Kalajdzic, Karim Onisiwo

Kuzey Makedonya EURO 2020 kadrosu:

Kaleci: Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano), Damjan Siskovski (Doxa Katokopias), Riste Jankov (Rabotnicki)

Defans: Stefan Ristovski (Dinamo Zagreb), Visar Musliu (MOL Fehervar), Egzon Bejtullai (Shkendija), Kire Ristevski (Ujpest), Darko Velkovski (Rijeka), Gjoko Zajkov (RSC Charleroi), Ezgjan Alioski (Leeds United)

Orta saha: Eljif Elmas (Napoli), Enis Bardhi (Levante), Arijan Ademi (Dinamo Zagreb), Boban Nikolov (Lecce), Stefan Spirovski (AEK Larnaka), Tihomir Kostadinov (Ruzomberok), Daniel Avramovski (Kayserispor), Marjan Radeski (Akademija Pandev), Ferhan Hasani (Partizani), Darko Churlinov (Stuttgart)

Forvet: Goran Pandev (Genoa), Ivan Trickovski (AEK Larnaka), Milan Ristovski (Spartak Trnava), Aleksandar Trajkovski (Mallorca), Krste Velkovski (Sarajevo), Vlatko Stojanovski (Chambly)