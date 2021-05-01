ÖZET | Eskişehirspor - Bursapor maç sonucu: 1-5

MAÇTAN DAKİKALAR
9’uncu dakikada Uğur Can’ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Onur, düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.
11’inci dakikada ceza sahasında Buğra’nın vuruşu kalecinde sekip, direkten geri döndü. Topu çizgi üstünden savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
15’inci dakikada Onur’un sol çaprazdan ceza sahasına girerek pas verdiği Tuğbey’in vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.
46’ncı dakikada ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya gelen Burak’ın pasında Eren topu boş kaleye topu göndererek takımını öne geçirdi: 1-2.
50’nci dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Tuğbey’in düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-3.
76’ncı dakikada Onur’un soldan ortasında altı pas üzerinde dokunan Berat top ağlarla buluşturdu: 4-1.
90+3’ncü dakikada Çağatay ceza sahasına girip, topu kalecinin yanından ağlara gönderdi: 5-1.
STAT: Yeni Eskişehir
HAKEMLER: Davut Dakul Çelik, Hüsnü Emre Çelimli, Emir Eray Eyisoy
ESKİŞEHİRSPOR: Cengiz- Furgan (Dk.64 Talha), Bedirhan, Tolga (Dk.80 Kaan), Buğra, Uğur Can (Dk.46 İbrahim Halil), Mevlüt, Emir, Cihangir, Onur Arı, Berkay (Dk.78 Onurhan)
BURSASPOR: Canberk- (Dk.82 Talha) Onur, Emirhan, Burak (Dk.82 Hasan), Çağatay, Taha, Furkan, Kerem (Dk.71 İsmail), Eren (Dk.71 Berat), Tuğbey (Dk.65 Vefa), Hamza
GOLLER: Dk.9 Onur Arı (Eskişehirspor) - Dk.15 ve Dk.77 Tuğbey, Dk.46 Eren, Dk.76 Berat, Dk.90+3 Çağatay ( Bursaspor )
SARI KARTLAR: Tolga, Emir (Eskişehirspor) Kerem, Vefa (Bursaspor)
DHA