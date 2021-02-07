(ÖZET) Eskişehirspor-Altay maç sonucu: 0-5

Yücel İldiz ile son 3 maçını kaybeden Altay, tecrübeli hocanın yerine Hikmet Karaman'ı getirdi. İzmir ekibi, Karaman yönetiminde ilk maçına Eskişehirspor deplasmanına çıktı. 13'te Kappel, takımını öne geçiren golü kaydetti: 0-1. 48'de sol kanattan serbest vuruşu kullanan Mehmet’in ortasına iyi yükselen Paixao, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve farkı 2’ye çıkardı: 0-2. 75'te Paixao, kalecinin sağına gönderdiği şutla farkı üçe çıkardı: 0-3.

Potada kaldılar

89'da kaleciyle karşı karşıya kalan Erhan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-4. 90'da Thiam'ın ara pasında Kazımcan, ceza sahası içerisinden vuruşuyla skoru belirledi: 0-5. Es Es ligin dibinde yer aldı. Altay ise haftayı Play-Off potasında kapatmayı garantiledi.