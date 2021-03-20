(ÖZET) Eskişehirspor - Adana Demirspor maç sonucu: 1-1

Samet Aybaba’nın göreve gelmesiyle ayağa kalkan, yeniden ilk 2 için umutlanan Adana Demirspor’a Eskişehirspor’dan hiç beklemediği bir darbe geldi. Lacivert-Mavililer, farklı şekilde kazanması öngörülen maçtan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Samsun’la Giresun’un karşılaştığı haftada kayıp yaşayan Demirspor, 49 puanda kaldı, Altınordu’ya da yakalandı. 90 dakika boyunca müthiş bir mücadele ortaya koyan Eskişehirspor’un gençleri ise büyük alkış aldı. Maça gelince... Yüzde 70 topla oynayan, tam 14 şut atan Güney ekibi golü 89. dakikada Emircan’la bulabildi.

Kaptan attı

Büyük sevinç yaşayan Şimşekler’e şok ise son anlarda geldi. Eskişehirspor kaptanı Sezgin Coşkun son düdük öncesi golü attı, kıran kırana geçen maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Kabus gibi bir sezon daha geçiren Es Es 8. puanını alırken maç sonunda buruk bir sevinç yaşandı.

STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Burak Pakkan, Deniz Turgut, Mehmet Ali Akkor

ESKİŞEHİRSPOR: Cengiz- Sezgin, Furgan (Dk.83 Berkay), Bedirhan, Onur (Dk.64 Tolga), Buğra, Furkan, Selman, Mevlüt (Dk.90 Emir), Kaan, Onur Arı (Dk.64 İbrahim Halil).

ADANA DEMİRSPOR: Zubas- Tayyip, Sinan (dk.61 Rangel), Okan, Mehmet Akyüz (Dk.81 Volkan), Süleyman (Dk.61 Berk), Yunus, Hasan (Dk.82 Traore), Sedat (Dk.74 Emircan), Gökhan, Rassoul.

​GOLLER: 90+4 Sezgin (Eskişehirspor) - Dk.89 Emircan (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Cengiz, Selman (Eskişehirspor) - Okan, Yunus, Berk (Adana Demirspor)