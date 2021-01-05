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ÖZET Eskişehir-Boluspor maç sonucu: 0-2

Tam 30 maçtır yüzü gülmeyen Eskişehirspor’a son darbeyi Boluspor vurdu. Yarenler, Fethi ve Hamza’nın ayağından ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini devirip devreyi 19 puanla tamamladı. Es Es ise dipte kaldı.

05 Ocak 2021, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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ÖZET Eskişehir-Boluspor maç sonucu: 0-2

TFF 1. Lig’de 17. haftanın kapanış karşılaşmasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Beypiliç Boluspor’a 2-0 yenildi. Tırmanışını devrenin son maçında da sürdüren Boluspor ikinci yarıya umutla girerken Eskişehirspor’da kabus seri devam etti. 14. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Berkay´ın vuruşu az farkla dışarı çıktı. 44. dakikada soldan Fethi’nin ortasına altıpas üzerinden yükselen Tugay’ın kafa vuruşu kaleci Ekrem’de kaldı. 62’de Melih’in ceza sahasına ortasında iyi yükselen Fethi’nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

Farkı kaçırdı

72’de Melih’in soldan ortasında ceza sahasına gelen topu Hamza düzgün vuruşuyla gole çevirdi: 0-2. 83’te çalımlarla ceza sahasına giren Melih, kaleci Ekrem ile karşı karşıya kaldı. Melih’in vuruşu az farkla auta çıktı.

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