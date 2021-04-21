ÖZET | Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 1-0

Süper Lig'in 36. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Ev sahibi Erzurumspor, 90+6. dakikada Gabriel Obertan'ın ceza sahası dışından attığı şık golle rakibini 1-0 mağlup etti.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden Erzurumspor, 35 maç sonunda 34 puana ulaşırken 13 maçlık galibiyet hasretini geçtiğimiz hafta Alanyaspor'u mağlup ederek sonlandıran Yeni Malatyaspor ise kalesinde gördüğü son dakika golüyle birlikte 34 maç sonunda 37 puanda kaldı.

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22. dakikada Adem Büyük’ün pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Kubilay Kanatsızkuş’un bekletmeden vuruşunda, kaleci Szumski gole izin vermedi.

28. dakikada Emrah Başsan’ın sağ kanattan ortasında iyi yükselen Ricardo Gomes topa kafayı vurdu ancak kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı kontrol etti.

34. dakikada Obertan’ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, top az farkla kale direğinin üzerinden auta gitti.

39. dakikada Emrah Başsan’ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Ricardo Gomes kafayla topu ağlara gönderdi. Hakem Ali Palabıyık, Gomes’in faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

54. dakikada Fofana’nın sol kanattan arka direğe açtığı ortaya yükselen Adem Büyük’ün kafa vuruşunda top kaleci Szumski’de kaldı.

58. dakikada sol kanattan arka direğe doğru kullanılan serbest atışta Adem Büyük’ün vole vuruşunda top savunmadan sekerek Hadebe’nin önüne düştü. Bu futbolcunun da vole vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

83. dakikada Emrah Başsan’ın ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta top üst direkten döndü.

90+2. dakikada Rashani, soldan ceza sahasına girerken rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltı noktasını gösteren hakem Ali Palabıyık, VAR odasından gelen uyarı üzerine, müdahalenin ceza sahası dışında yapıldığına işaret ederek, penaltıyı iptal etti ve serbest vuruş kararı verdi. Emrah Başsan’ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir’de kaldı.

GOL | 90+6. dakikada Erzurumspor'da Obertan, ceza sahası dışından arkası dönük zor pozisyonda dönüp şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Kalan kısa sürede başka gol olmadı ve Erzurumspor, mücadeleden 1-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

Süper Lig | Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - Helenex Yeni Malatyaspor: 0

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Çimen

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Boumal (Dk. 78 Rahman Buğra Çağıran), Omolo, Emrah Başsan, Obertan, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 61 Rashani), Ricardo Gomes (Dk. 68 Oltan Karakullukçu)

Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya (Dk. 77 Bülent Cevahir), Hadebe, Karim Hafez, Zeki Yavru (Dk. 69 Mallan), Ahmet lldız, Umut Bulut (Dk. 62 Mustafa Eskihellaç), Adem Büyük, Fofana, Kubilay Kanatsızkuş (Dk 78 Jetmir Topalli)

Gol: 90 6 Obertan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı Kartlar: Dk. 48 Ricardo Gomes, (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 77 Karim Hafez (Helenex Yeni Malatyaspor)