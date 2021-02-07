ÖZET | Erzurumspor - Kayserispor maç sonucu: 1-1

Süper Lig'in 24. haftasında Erzurumspor, Kayserispor'u konuk etti.

23. dakikada Erzurumspor'un tecrübeli futbolcusu El Kabir, sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yerine Ricardo Gomes dahil oldu.

28. dakikada Erzurumspor, Aatif'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

29. dakikada Kayserispor teknik direktörü Dan Petrescu sarı kart gördü.

34. dakikada Erzurumspor'da Ackah, üst üstte gördüğü iki sarı kartla kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

45+2. dakikada kazanılan faul atışını kullanan Besard Sabovic’in sert şutunda top yan direkten geri döndü. Topu Erzurum defansı uzaklaştırdı.

İlk yarı Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

61. dakikada Aziz Eraltay’ın ceza alanına gönderdiği topu kaleci Jakub Szumski, tek yumrukla uzaklaştırdı.

72. dakikada Kayserispor, İlhan Parlak'ın attıüğı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

74. dakikada Daniel Avramovski sert vurdu, kaleci Jakub Szumski son anda kornere çeldi.

79. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Kevin Luckassen’in şutu az farkla auta gitti.

82. dakikada Ricardo Gomes’in şutu kaleci Doğan Alemdar’da kaldı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Erzurumspor ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı.

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