(ÖZET) Erzurumspor - İstanbulspor maç sonucu: 4-2

İlk hedefini kaçırıp yine işi Play-Off’a bırakan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarı final ilk maçında İstanbulspor’u konuk etti. Geçen sezon Süper Lig hayalini yarı finalde kaçıran Boğalar da bu kez son derece iddialıydı.

İki takımın zorlu maçında İstanbulspor öne çıktı! Sarı-Siyahlılar, 16'da Ferhat Yazgan, 63'te Eduard Rroca ve 75'te Valon Ethemi'nin golleriyle Erzurum deplasmanında 3-0 öne geçti. 80'de Eren Tozlu 29 Mayıs Pazar günü oynanacak rövanş maçında Dadaşlar için umutları koruyacak golü kaydetti: 3-1. Ancak 6 dakika sonra Muammer Sarıkaya sahneye çıktı ve farkı yeniden 3'e çıkararak skoru 4-1 yaptı. Tam mücadele bitti denirken, 90+6'da Eren Tozlu mücadelenin skorunu belirledi: 4-2.

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Serkan Olguncan, Alpaslan Dedeş

BB ERZURUMSPOR: Jakub Szumski - Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Gökhan Alsan (Dk.85 Shala), Mücahit Albayrak, Estrela, Hasek (Dk. 46 Emincan Altıntaş), Orhan Ovacıklı, Novikovas, Eren Tozlu, Olanare (Dk. 74 Aly Malle).

İSTANBULSPOR: Alperen Uysal - Mehmet Yeşil, İbrahim Yılmaz (Dk. 90 Ologo), Eduart Rroca (Dk. 69 Muammer Sarıkaya), Oğuzhan Berber, Emrecan Uzunhan, Ferhat Yazgan, Ethemi (Dk. 77 Emir Kaan), Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Jetmir Topalli (Dk. 69 Kağan Miray Bağış)

SARI KARTLAR: Estrella, Eren Tozlu, Gökhan Alsan, Mücahit Albayrak (BB Erzurumspor), Ferhat Yazgan, Rroca, Kağan Miray Bağış, Mehmet Yeşil (İstanbulspor)

GOLLER: Dk. 80 ve Dk. 90+6 Eren Tozlu (BB Erzurumspor), Dk. 16 Ferhat Yazgan, Dk. 63 Eduart Rroca, Dk. 75 Ethemi, Dk. 86 Muammer Sarıkaya (İstanbulspor)

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Sarper Barış Saka ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

ÇOK NET KAÇTI!

15' Sağ kanattan yerden ceza alanına gönderilen topta Ethemi kale dibinden vurdu, Szumski gole izin vermedi, dönen top kornere çıktı.

GOL!

16' Ethemi korneri kullandı, Ferhat Yazgan kafayı vurdu ve fileleri sarstı. İstanbulspor zorlu maçta 1-0 önde...

18' Topalli, kaleci Szumski'nin önde olduğunu gördü ve orta alandan kaleye vurdu, Szumski zorlukla topu kornere çeldi.

43' Ethemi ceza yayı üzerinden şutunu çekti, kaleci Szumski kornere çeliyor.

45' İlk yarının sonuna +3 ekleniyor.

45+2' Novikovas ceza yayının hafif sağ çaprazından serbest vuruşu kullandı, baraja çarpan top kornere gidiyor.

45+3' Novikavas korneri kullandı, arka tarafa seken topu Mücahid tamamlamak istedi ancak top dışarda.

İlk devre sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

49' Novikovas sağ kanattan geldi, sol ayağıyla vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

GOL!

62' Rroca ceza yayı üzerinde İbrahim'le verkaça girip, kaleci Szumski'yle karşı karşıya kaldı ve ayağının dışıyla şık vurdu, farkı ikiye çıkarttı: 2-0!

BİR GOL DAHA!

75' İstanbulspor savunması uzun oynadı, Erzurum savunması uzaklaştırmak istedi, seken topa Kağan Bağış kafayla Ethemi'yi gördü, Ethemi ceza alanı içinde birebirde rakibinden sıyrıldı, sol ayağıyla vurdu, üst ağları salladı! Skor şimdi 3-0!

78' Aly Malle sol kanattan içeri ortaladı, kale dibinde Mustafa Yumlu kafayı vurdu ancak İstanbulspor kalecisi Alperen gole izin vermedi.

GOL!

80' Novikovas sağ taraftan arka direğe kesti, Mustafa Yumlu kafayı vurdu, direğe takıldı seken topu Eren Tozlu tamamladı! 3-1.

GOL!

86' Erzurumspor savunması bir türlü ceza alanından uzaklaştıramadı, top karambolde Emir Kaan Gültekin'de kaldı. Emir ceza yayı üzerindeki Muammer Sarıkaya'yı gördü. Muammer'in sert şutunda top savunmaya çarpıp yön değiştirerek ağlarla buluştu: 4-1.

90' Karşılaşmanın son bölümüne 6 dakika ekleniyor.

GOL'

90+6' Herolind Shala serbest vuruşu kullandı, Eren Tozlu ağları sarstı. İyi bir duran top organizasyonu golü getirdi: 4-2.

..Ve mücadele sona eriyor. İstanbulspor, Erzurum deplasmanından 4-2'lik avantajla dönüyor.

Erzurumspor - İstanbulspor 11'ler:

Erzurumspor: Szumski, Orhan, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Mücahid, Estrela, Hasek, Gökhan, Eren, Novikovas, Olanare.

İstanbulspor: Alperen, Mehmet, İbrahim, Rroca, Oğuzhan, Emrecan, Ferhat, Ethemi, Melih, Ali, Topalli.