ÖZET | Erzurumspor-Hatayspor maç sonucu: 1-3

Süper Lig 'in 26. haftasında Erzurumspor sahasında Hatayspor'u ağırladı. Mücadeleyi ligin flaş ekibi Hatayspor 3-1'lik skorla kazandı. Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen ve 6 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Erzurumspor ise uzun bir aranın ardından yenilgi ile tanışmış oldu. Alınan bu sonuçla Erzurumspor 25 puanda kaldı. Hatayspor ise puanını 42'ye yükseltti.

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Maçtan dakikalar

Henüz mücadelenin 2. dakikasında ev sahibi Erzurumspor gole yaklaşan taraf oldu. Sol kanatta Leo Schwechlen bir kez daha topla bulup arıka direğe doğru ortasını yaptı. Topa buluşan Murat Uçar'ın sağ çaprazdan çektiği şutta top çerçeveyi bulmadı.

Maçta dakikalar 10'u gösterdiğinde Aatif Chahechouhe, sağ kanattan verkaçlarla ceza sahasına sokulup çapraz pozisyonda vuruşunu yaptı. Katranis topun kaleye gitmesine izin vermedi.

Hatay penaltı bekledi

13. dakikada Hatayspor etkili geldi. Boupenza'nın pasıyla Diouf savunmanın arkasına sarkmak istedi. Da Costa geçit vermedi. Hataysporlu oyuncular bu pozisyonda Da Costa'nın topu elle kestiği yönünde itiraz etti. Ama VAR incelemesi sonrasında oyunun köşe vuruşu ile başlamasına karar verildi.

Boumal Galatasaray maçında cezalı

Erzurumspor'da 17. dakikada sarı kart gören Petrus Boumal, cezalı duruma düştü. Kamerunlu orta saha, Galatasaray maçında oynayamayacak.

Saha bir anda karıştı

19. dakikada iki takım futbolcuları arasında gerilim arttı ve oyuncular birbirine girdi. Olayların yatışmasının ardından Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Hatayspor'da ise Aabid sarı kart gören isimler oldu.









Gol perdesini Katranis açtı

GOL | Mücadelenin 23. dakikasında Hatayspor deplasmanda Katranis'in golü ile 1-0 öne geçti. Aabid'in arka direğe havalandırdığı topa Katranis uçarak kafayı vurdu ve topu uzak köşeden ağlara gönderdi. Katranis, bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.

Mücadelenin 33. dakikasında Erzurumspor net gol şansından yaralanamadı. Sol kanattan Novikovas'ın ortasında arka direkte Boumal topa dokundu. Munir yakın emsafeden yapılan bu vuruşta gole izin vermedi.





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Gol ofsayta takıldı

Bu dakikalarda ev sahibi ekip ataklarını sıklaştırdı. Boumal ceza sahası yayı civarında yerde kaldı. BB Erzurumspor çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullandı. Novikovas'ın kullandığı serbest vuruşta hakemi Boupenza'nın topa elle müdahale ettiğini tespit etti ve sarı kart gösterdi. BB Erzurumspor bu kez ceza sahası ön çizgisine çok daha yakın bir noktadan serbest vuruş kullandı. Da Costa'nın kullandığı serbest vuruşta barajdan seken top Omolo'nun önünde kaldı. Omolo'nun kale sahasında dönerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti. Ama yan hakemin bayrağı havada.

Boupendza gole çok yaklaştı

Maçta dakikalar 43'ü gösterdiğinde Hatayspor 2. gole Boupendza ile çok yaklaştı. Savunmanın arkasına sarkan Boupendza sol çaprazdan ceza sahasına sokulup karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Szumski gole izin vermedi.

Penaltı ve gol

GOL | 45+2. dakikada Erzurumspor ceza sahası içinde Mame Diouf, Teikeu'den seken topu önüne almak isterken bu oyuncunun müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem direkt beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Mame Diouf 45+4. dakikada topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi. Diouf, bu sezon Süper Lig'deki 8. golünü kaydetti.

Bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu ve Hatayspor soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti.

Maçın 2. yarısına Hatayspor maça başladığı 11 ile devam ederken, Mesut Bakkal oyuna direkt müdahale etti ve Erzurumspor 2 oyuncu değişikliği yaparak 2. yarıya başladı. Erzurumspor'da oyundan çıkan isimler Novikovas ve Boumal oldu. Rashani ve Buğra Çağıran oyuna giren isimler oldu.

Kaleciye kırmızı kart

Erzurumspor'un kalecisi Szumski, 47. dakikada Boupendza'ya yaptığı hareket ile direkt kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı. Bu dakikadan itibaren Erzurumspor sahada 10 kişi mücadele edecek. Bu kart sonrası Mesut Bakkal zorunlu bir değişikliğe daha gitmek zorunda kaldı. Kaleci Göktuğ, Cenk Ahmet'in yerine oyuna giren isim oldu. Erzurumspor'un kalecisi Szumski, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Boupendza bu kez frikikten avladı

GOL | Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Boupendza topu ağlara gönderdi ve skoru 3-0'a getirdi. Aaron Boupendza, ligdeki gol sayısını 18'e yükseltti.

Maçın 56. dakikasında Akintola'nın pasıyla ceza sahasına sokulan Diouf, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Göktup gole izin vermedi. Seken topu Aabid tamamlamak istedi. Top üstten auta gitti.

68. dakikada Aabid'in pasıyla ceza sahasına doğru hareketlenen Akintola, topu önüne almak isterken savunma son anda araya girip tehlikeyi uzaklaştırdı.

Göktuğ gole izin vermedi

73. dakikada Hatayspor yine gole yaklaşan taraf oldu. Boupenza'nın harika pasıyla topla buluşan Akintola, sağ çaprazdan ceza sahasına sokulup, kaleci şle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Göktuğ gole izin vermedi.

Oltan'dan son dokunuş

GOL | Erzurumspor'un tek golü 90+3. dakikada Oltan Karakullukçu'dan geldi. Sol kanattan Aatif Chahechouhe'nun ortasında Oltan kaleci Munir'den önce topa dokundu ve fileleri havalandırdı. Oltan bu sezon oyuna sonradan girdiği maçlarda 4. golünü kaydetti.

Bu gol aynı zamanda maçın skorunu tayin etti ve santra vuruşu sonrası hakemin bitiş düdüğü çaldı. Hatayspor sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak haftayı 3 puanla kapatan ekip oldu.

Maçın 11'leri

Erzurumspor: Szumski, Murat, Da Costa, Adolphe Leo, Omolo, Boumal, Aatif, Cenk Ahmet, Novikovas, Gomes

Hatayspor: Munir, Burak, Billong, Pablo Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Adama Traore, Boupendza, Akintola, Mame Diouf

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Serkan Tokat, Murat Ergin Gözütok, Osman Gökhan Bilir

BB.ERZURUMSPR: jakub Szumski, Omolo (Dk. 74 Osman Çelik), Petrus (Dk. 46. Buğra Çağıran), Leo, Da Costa, Teikeu, Murat Uçar, Novikovas (Dk. 46 Rashani), Cenk Ahmet (Dk. 50 Göktuğ Bakırbaş), Aatif, Ricardo Gomes (DK. 74 Oltan)

ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir Mohamedi- Burak Can, Katranis (Dk. 71 Kone), Billong, Aabid Rayane (Dk. 85 İsaac Sackey), Boupendza (Dk 85 Muhammed Mert), Dos Santos, Akintole, Traore (Dk. 78 Selim Ilgaz), Tiago Ribeiro, Biram Diouf

SARI KART: Petros, Ricardo Gomes, Rashani (BB. ERZURUMSPOR), Aabid Rayane, Boupendza (A. HATAYSPOR)

KIRMIZI KART: Dk. 47 Jakub Szumski (BB. ERZURUMSPOR)

GOL: Dk. 90+2 Oltan (BB. ERZURUMSPOR). Dk. 23 Katranis, Dk. 44+4 Diouf, Dk. 51 Boupendza (A.HATAYSPOR)