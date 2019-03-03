(ÖZET) Erzurumspor-Galatasaray maç sonucu: 1-1

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray deplasmanda düşme potasından yukarıya çıkmaya çalışan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. Pozisyonu bol mücadelede kazanan çıkmadı ve ekipler sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Galatasaray, Başakşehir'in kazandığı haftada puan kaybı yaşayarak zirve yarışında yara aldı. Sarı Kırmızılı ekip puanını 46 yaptı. Düşme potasında zorlu bir yarış veren Erzurumspor ise 1-0 öne geçtiği maçtan beraberlikle ayrılmak zorunda kaldı. Dadaşlar da puanını 22 yaptı.

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Maçtan dakikalar

Galatasaray maça oldukça baskılı başladı. Henüz dakikalar 2'yi gösterdiğinde sol kanattan Emre'nin ortasına arka direkte Mitroglou kafayı vurdu, top auta çıktı.

Bu kez de Erzurumspor rakip kalede tehlike yaratn taraf oldu. 4. dakikada Erzurum savunmasından atılan uzun topla Rashad bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak tehlikeyi sezen Muslera kalesini terk edip tehlikeyi uzaklaştırdı.

Muslera'dan başarılı kurtarış

Maçın ilk şutu 6. dakikada Erzurumspor'dan geldi. Emrah Başsan'ın sola ayağıyla sert şutunu kaleci Muslera kurtardı. Top kornere gitti. Tecrübeli futbolcu bir dönem formasını da giydiği Sarı Kırmızılı ekibe karşı bir hayli istekli başladı.

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Erzurumspor baskıyı kurdu

Ev sahibi Erzurumspor dakikalar 10'u gösterdiğinde yine tehlikeli geldi. Lokman'ın derinlemesine pasıyla Rashad Muhammed bir kez daha defans arkasına sarktı, son anda araya giren Marcao topu kornere yolladı. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Leo ön direkte kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.

13. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Belhanda'nın vuruşunda top savunmadan döndü; ceza alanı önünde bekleyen Feghouli'nin gelişine vuruşu az farkla dışarı gitti.

Marcao sektirdi, Rashad affetmedi

Mücadelenin 18. dakikasında Erzurumspor Rashad Muhammed'in golü ile maçta 1-0 öne geçti. Erzurumsporlu Rashad, Süper Lig'de ilk golünü Galatasaray'a attı. Emrah Başsan'ın kendi yarı alanından gönderdiği topu orta alanda Marcao arkaya sektirdi, hızla ceza alanına sokulan Rashad Muhammed'in sağ çaprazdan yerden vuruşunda top ağlara gitti.

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Obertan şansını denedi

Golün ardından gole yaklaşan taraf yine ev sahibi Erzurumspor oldu. Dadaşlar'da bu kez şansını deneyen Obertan oldu. Yenilen golde hata yapan Marcao bu kez de bir pas hatası yaptı. Gelişen atakta Obertan ceza alanı ön çizgisinden vurdu, top yandan auta çıktı.

Maçta dakikalar 24'ü gösterdiğinde Feghouli şansını yine uzaktan denedi. Yıldız futbolcunun plase sert şutu yandan auta çıktı.

Mücadelenin 31. dakikasında sol kanatta topla buluşan Onyekuru, Serkan Kurtuluş'un müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kazandı. Serbest vuruş, köşe vuruşuna dönüştü. Belhanda'nın ortasında Lokman'ın kafasına çarpan top kornere çıktı. Mitroglou, bu şansı değerlendiremedi ve topa istediği gibi vuramadı.

Galatasaray penaltı bekledi

Maçın 35. dakikasında sağ kanattan gelişen Galatasaray ortasında Semih'in ortasında Luyindama topa vurmak isterken İbrahim'le girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Galatasaraylılar penaltı beklerken hakem devam dedi.

Mücadelede dakikalar 42'yi gösterdiğinde Galatasaray beraberlik golüne çok yaklaştı. Orta sahada Ndiaye rakibinden kaptığı topla hızlı bir şekilde yarı sahayı geçti. Ndiaye'nin pasında Feghouli'nin ceza sahası içinden şutu auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın 2. yarısına Galatasaray oyuncu değişikliği yaparak başladı. Semih Kaya'nın sağ bekte çok yararlı olmadığını gören Fatih Terim değişiklikle 2. yarıya başlama kararı aldı. Martin Linnes, Semih Kaya'nın yerine giren isim oldu.

Belhanda eşitliği sağladı

Mücadelenin 52. dakikasında Galatasaray Belhanda'nın golü ile 1-1'lik eştiliği sağladı. Galatasaray 2. yarıya daha baskılı başlayan taraf oldu. Oyuncu değişikliğinin ardından da Sarı Kırmızılı ekip golü bulmakta gecikmedi. Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Onyekuru'nun taşıdığı topu ceza alanı içinde Mitroglou geriye doğru bıraktı, Belhanda'nın gelişine vuruşunda top ağlara gitti.

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Erzurumspor gole çok yaklaştı

Golün şokunu atlatan ev sahibi ekip gole çok yaklaştı ancak tecrübeli eldiven Muslera gole izin vermedi. 55. dakikada Erzurumspor üst üste çok tehlikeli iki atak gerçekleştirdi. Rashad'ın kale ağzında vuruşunu kaleci Muslera kurtardı ve dönen topu Emre uzaklaştırdı. Atağın devamında ceza sahasına gelen ortada Eduok'un kafası auta gitti.

Maçın 58. dakikasında Erzurumspor'da ilk oyuncu değişikliği gerçekleşti. Emrah Başsan yerine oyuna giren isim Taylan Antalyalı oyuna girdi. Tecrübeli futbolcu oyundan çıkarken bu karardan hoşnut olmadı.

Luyindama tehlike yarattı

61. dakikada Belhanda'nın pasıyla yayın gerisinde topu alan Selçuk İnan'ın plase vuruşunda top üst ağlarda kaldı. Kornere çıkan topta Galatasaray yine tehlike yaratmayı başardı. Uzun fiziği ile korner atışlarında sürekli ileri çıkan Luyindama topla buluşmayı başardı ama kafa vuruşu uzak direğin yanından auta çıktı.

Maçta dakikalar 64'ü gösterdiğinde Erzurumspor cephesinden sürpriz bir şut geldi. Scuk, kaleyi görür görmez sert bir şut yolladı. Top az farkla auta çıktı.

69. dakikada Galatasaray 2. oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Selçuk İnan yerine oyuna giren isim Diagne oldu. Tecrübeli futbolcu oyundan çıkınca kaptanlık pazubandı Muslera'ya geçti.

Mücadelenin 74. dakikasında maçın ilk sarı kartı Galatasaray'dan Emre Taşdemir'e çıktı.Emre'nin sert müdahalesi sonrası yerde kalan Serkan Kurtuluş kısa süreli sakatlık yaşadı.

76. dakikada Sarı Kırmızılı ekip son oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Mitroglou yerine oyuna giren isim Emre Akbaba oldu.

Diagne ıskaladı

Oyuna sonradan giren Diagne gole çok yaklaştı. 77. dakikada Linnes sağ kanattan ortasını yaptı, kale önünde Diagne topa dokunamadı. Dokunsa gol olması içten bile değildi.

Ters dokunuş gol oluyordu

Bu pozisyonun hemen ardından Galatasaray yine gole çok yaklaştı. Emre Akbaba'nın sol kanattan yaptığı ortada savunmaya çarpan top kaleye yöneldi, kaleci Sehic çizgi üzerinde son anda topu çeldi.

Maçın son anları nefes kesti

Maçta tempo bir anda arttı. 79. dakikada Erzurumspor'da İbrahim Akdağ'ın ceza alanına girerken çektiği sert şutta top az farkla üstten auta çıktı.Bir atak sonrasında bu kez şansını deneyen Obertan oldu. Erzurumspor gole bir kez daha yaklaştı. Taylan'ın derinlemesine pası sonrası Obertan sağ çaprazdan gelişine sert vurdu, az farkla üstten auta çıktı.

82. dakikada bu kez Galatasaray'da Emre Akbaba ceza alanı dışından sert vurdu, Sehic direk dibinde topu kornere çeldi.

Sinirler gerildi

Mücadelenin 83. dakikasında Erzurumspor'un kazandığı faul sonrasında Rashad Muhammed ile yedek kulübesindeki Sinan Gümüş arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

85'te ev sahibi ekip Erzurumspor 2. oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Tecrübeli savunmacı Egemen Korkmaz yerine oyuna giren isim Kone oldu.

85'te Emre Taşdemir'in ceza alanına havalandırdığı topu Diagne topuğuyla bıraktı, Feghouli'nin gelişine vuruşunda top üstten auta çıktı. Yardımcı hakem pozisyon sona erdikten sonra ofsayt bayrağını kaldırdı.

90. dakikada Erzurumspor son oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Eduok yerine oyuna giren isim Tshibalala oldu.

Son dakikada Erzurumspor gole inanılmaz yaklaştı, önce Taylan sonra Kone'nin vuruşlarını kaleci Muslera'da kaldı. Bu atağın ardından mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı ve 1-1'lik eşitlikle ekipler sahadan ayrıldı.

Maçın 11'leri

Erzurumspor: Sehic, Serkan, Lokman, Egemen, Leo, Scuk, İbrahim, Obertan, Emrah, Eduok, Rashad

Galatasaray: Muslera, Semih, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Selçuk İnan, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Mitroglou

Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı kırmızılı takımın Süper Lig’de geçen hafta Akhisarspor ile oynadığı maçta cezalı duruma düşen Mariano Filho ile sakatlığı bulunan Yuto Nagatomo kadroda yer almazken, Emre Akbaba ise yedeğe çekildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında bu futbolcuların yerine Semih Kaya, Emre Taşdemir ve Selçuk İnan forma giydi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da tek değişiklik

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, geçen haftaki MKE Ankaragücü maçına göre kadroda tek değişiklikle sahada yer aldı. Teknik direktör Mehmet Özdilek, cezalı olan Kristian Fardal Opseth’in yerine Galatasaray karşısında Rashad Muhammed’i ilk 11’de görevlendirdi.

Soğuk havaya rağmen tribünleri doldu

Termometrelerin sıfırın altında 4 dereceyi gösterdiği Erzurum’da taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu. Çevre illerden çok sayıda taraftar da maçı izlemek için Erzurum’a geldi. Mavi-beyazlı taraftarlar ise tribünde koreografi hazırladı. Taraftarlar, "Karanlık günde bile gölgen olacağız" yazılı pankart açtı. Galatasaray taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde takımlarını destekledi. Sarı kırmızılı taraftarlar, trafik kazasında hayatını kaybeden 2 MKE Ankaragücü taraftarı için, "Başın sağ olsun Ankaragücü" yazılı pankart astı.

Müslüm Gürses unutulmadı

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu taraftarlar, ölümünün 6. yıl dönümünde sanatçı Müslüm Gürses’i andı. Mavi-beyazlı taraftarlar statta çalınan Müslüm Gürses şarkılarına hep birlikte eşlik etti. Futbolcular statta çalınan yöresel "Başbar" oyunuyla sahaya çıktı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz maçı kendisine ayrılan locada izledi.

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