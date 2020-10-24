(ÖZET) Erzurumspor - Galatasaray: 1-2

Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Erzurumspor'u 2-1 yendi: Sarı Kırmızılılar Emre Kılınç'ın 20. dakikadaki golüyle öne geçerken 45'te Marcao2nun Gomes'i bir türlü tutamaması sonucunda Brezilyalı stoper penaltıya sebebiyet verdi. Penaltıyı Arvydas gole çevirriken ilk yarı 1-1 bitti. İkinci yarıda 64'te Falcao skoru 2-1'e talırken yıldız oyuncu 73'te çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İki takımın maç boyu ortaya koyduğu vasat performans da dikkat çekti. Özellikle Erzurumspor, Galatasaray'ın 10 kişi kaldığı dakikalarda bile pozisyon üretemedi. Erzurumspor'un, Falcao'nun kırmızı kart gördüğü 73. dakikadan itibaren Galatasaray'a 1 şut dahi atamadan mücadeleyi tamamlaması da dikkat çekti.

Bu galibiyetin ardından Galatasaray 10 puana yükselirken Erzurumspor ise 7 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar...

3' Galatasaray maçın başında gole çok yaklaştı. Ceza alanı içinde sol çaprazda topla buluşan Falcao, topu ahrika bir vücut çalımıyla sağa çekti, kaleye gönderdiği şutta top direkten döndü.

6' Falcao sarı kart gördü.

9' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Emrah Başsan'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Galatasaray savunması topu uzaklaştırmayı başarıyor.

16' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Ömer Bayram'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Arvydas Novikovas kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

20' Falcao'nun pasında ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Emre Kılınç topu kaleye gönderdi, Farnolle'ün hatasında top ağlara gitti ve Galatasaray 1-0 öne geçti. Hakem Arda Kardeşler pozisyonun başında Babel'in rakibine faul yapıp yapmadığı konusunda VAR ile iletişime geçti ve daha sonra golü verdi.

30' Ömer Bayram'ın sol kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Emre Kılınç'ın gelişine yaptığı vuruşta Fabien Farnolle topa hakim olmayı başarıyor.

45' Erzurumspor Arvydas'ın penaltıdan attığı golle maçta 1-1'lik beraberliği yakaladı. Marcao'nun Ricardo Gomes'i düşürmesi sonucunda hakem Arda Kardeşler devam demiş ancak VAR uyarısıyla pozisyonu bir kez de ekrandan izleyip penaltıyı vermişti. Ricardo Gomes hızlı ve atletik yapısıyla kendisine göre çok daha ağır olan Luyindama ve Marcao'yu ciddi şekilde zorluyor.

İlk yarı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

46' BŞB Erzurumspor ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başlıyor. Petrus Boumal oyundan alınırken, yerine Ibrahim Sissoko oyuna dahil oluyor.

49' Marcelo Saracchi'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Radamel Falcao'nun arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top yan ağlarda kalıyor.

55' Emre Kılınç'ın ağlara doğru giden topunu son anda Mina çıkardı. Pozisyon bittikten sonra ofsayt bayrağı kalktı.

64' Falcao'un golüyle Galatasaray 2-1 öne geçti.Babel'in gönderdiği uzun topta ceza alanı içinde sağ çaprazda topu kontrol eden Kolombiyalı yıldız çok güzel vurdu ve dar açıya rağmen Farnolle'ü avlamayı başardı.

73' Falcao 2. sarı karttan kırmızı kart gördü! Galatasaray 10 kişi kalıyor. Sağ kanatta taç çizgisi yakınında Radamel Falcao, Hasan Hatipoğlu'na eliyle yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

Yıldız oyuncu 6. dakikada da sarı kart görmüştü.

İki takımın ilk 11'leri:

Erzurumspor:

Farnolle, Murat, Hasan, Mina, Mücahit, Mayega, İbrahim, Obertan, Emrah, Gomes, Novikovas.

Galatasaray:

Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Belhanda, Babel, Falcao