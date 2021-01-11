ÖZET | Erzurumspor-Fenerbahçe maç sonucu: 0-3

Fenerbahçe, Süper Lig’in 18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a konuk oldu. Başakşehir, Kasımpaşa ve Alanyaspor galibiyetleriyle seri yakalayan Sarı Lacivertliler sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılırak zirveye ortak oldu. Fenerbahçe'ye galibiyet, getiren golleri Mert Hakan Yandaş, Pelkas ve Sinan Gümüş kaydetti.

Alınan bu sonuçla Fenerbahçe puanını 35'e yükseltti. Erzurumspor ise 13 puanda kaldı.

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Maçtan dakikalar

Mücadelenin 4. dakikasında hızlı gelişen Erzurumspor atağında Novikovas ceza yayı üzerinde topla buluştu, vuruşu biraz zayıf Altay'da kaldı.

Maçın 7.dakikasında Pelkas soldan hareketlenmek istedi ancak Cenk'in faulüyle yerde kaldı. Caner'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Fernolle'de kaldı. Sadık Çiftpınar yerde kalınca Fenerbahçeli futbolcular penaltı bekledi ama hakem devam dedi.

Maçta dakikalar 10'ü gösterdiğinde sağ kanattan gelişen Erzurumspor atağında Cenk'in ortası diğer kanattaki Novikovas'a geldi, dar açıdan vuruşunda top Altay'da kaldı.

Zorunlu değişiklik

Ev sahibi Erzurumspor'da 28. dakikada Boumal kendisini iyi hissetmedi ve oyundan çıktı. Yerin giren isim ise Mitchell Donald oldu. Bu aynı zamanda mücadeledeki ilk oyuncu değişikliği oldu.

Gol iptal

Maçın 33. dakikasında sağ kanattan kullanılan kornerde savunma tehlikeyi uzaklaştırdı, Cenk ceza alanı dışından şansını denedi top Altay'dan kornere gitti. Emrah'ın sağ kanattan kullandığı kornerde top sol kanattaki arkadaşına geldi, onun içeriye çevirdiği top karambolde Gomes'in önünde kaldı. Vuruşunda top ağlara gitti ancak Mete Kalkavan, Gomes'in topu kontrol ederken eline çarptığına hükmetti.

35. dakikada ev sahibi Erzurumspor tehlikeli gelen taraf oldu. Sağ kanattan gelişen Erzurumspor atağında Cenk Ahmet içeriye çevirdi, Gomes kafayı vurdu ancak top farklı şekilde auta gitti.

36. dakikada Erzurumspor bir kez daha tehlikeli geldi. Ev sahibi yine sağ kanattan geldi, Cenk Ahmet'in ortasına Gomes kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.





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Farnolle'dan kritik müdahale

45+2. dakikada Fenerbahçe önemli bir ataktan yararlanamadı. Caner'in uzun pasında savunmadan seken toh ceza sahası sağ çaprazında Thiam'ın önünde kaldı onun vuruşunda Farnolle'ün müdahalesiyle top az farkla auta gitti.

Bir zorunlu değişiklik daha

Mücadelenin 45. dakikasında Erzurumspor'da bir oyuncu değişikliği daha gerçekleşti. Oyuna sakatlığı nedeniyle devam edemeyen Obertan yerine oyuna giren isim Brahim Darri oldu.

Farnolle'den kritik müdahale

45+2. dakikada Fenerbahçe tehlikeli bir şekilde geldi. Caner'in uzun pasında savunmadan seken top ceza sahası sağ çaprazında Thiam'ın önünde kaldı onun vuruşunda Farnolle'ün müdahalesiyle top az farkla auta gitti.

Maçta dakikalar 45+4'ü gösterdiğinde Fenerbahçe'de Caner Erkin yardımcı hakemle girdiği tartışma sonrası sarı kart gördü. Bu kartla tecrübeli futbolcu haftaya oynanacak Ankaragücü maçında cezalı duruma düştü.

İlk yarının sonunda gelen gol

GOL | Fenerbahçe 45+6. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın golüyle skoru 1-0'a getirdi. Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Sinan ortadaki Pelkas'ı gördü, Yunan oyuncu müsait pozisyondaki Mert Hakan'a bıraktı onun vuruşunda konuk ekip 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Bu gol aynı zamanda ilk yarının sonucu oldu ev Erzurumspor'un santrası sonrası oyuncular soyunma odasının yolunu tuttular.

BB Erzurumspor'da ilk yarıda sakatlanan Bournal ve Obertan'dan sonra, ikinci yarının başında kaleci Farnolle ve Hasan Hatiopoğlu da sakatlıkları nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yerlerine giren isimler ise Kayacan ve Mücahit oldu.

Pelkas farkı 2'ye çıkardı

GOL | Mücadelenin 48. dakikasında Fenerbahçe Pelkas'ın golü ile skoru 2-0'a getirdi. Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Sinan sağ taraftan etkili geldi, diğer kanattaki boş pozisyondaki Pelkas'ı gördü, Yunan oyuncu ceza alanına girer girmez vurdu ve farkı 2'ye çıkardı.

Maçın 2. yarısına Fenerbahçe baskılı başladı. 49. dakikada Gustavo'nun pasında ceza alanında topla buluşan Mert Hakan köşeye vurdu, Kayacan son anda topu çelmeyi başardı.

Sinan Gümüş golü kaydetti

GOL | Maçın 51. dakikasında Sinan Gümüş Fenerbahçe adına skoru 3-0'a getiren golü kaydetti. Gustavo sol kanattaki Caner'i gördü onun ceza alanına ortasına iyi yükselen Sinan kafayla fileleri havalandırdı.

54. dakikada Darri, Gustavo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Ev sahibi, rakip yarı alanın ortalarından bir serbest vuruş kazandı. Emrah Başsan serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü ancak top auta gitti.

Mücadelenin 58. dakikasında hızlı gelişen Fenerbahçe atağında ceza alanı dışında topla buluşan Pelkas kaleyi düşündü, Kayacan iki hamlede topa sahip oldu.

Maçın 63. dakikasında Fenerbahçe ilk oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Sinan Gümüş'ün yerine oyuna giren isim Enner Valencia oldu. Maçın en iyi isimlerindewn biri olan Sinan Gümüş kanera gelirken tepki gösterdi. Sonrasın hocası Erol Bulut neden bu değişikliği yaptığını açıkladı.

Karşılaşmanın 72. dakikasında Cenk'in ceza alanına doldurduğu topa savunmadan gelen Teikeu yakın mesafeden kafayı vurdu top az farkla auta gitti.

Maçın 74. dakikasında Fenerbahçe 2 oyuncu değişikliği birden değiştirdi. Mame Thiam ve Ozan Tufan oyundan çıkan isimler oldu. Oyuna girenler Ferdi Kadıoğlu ve Samatta.

Valencia karşı karşıya

Karşılaşmada dakikalar 76'yı gösterdiğinde Pelkas'ın pasında ceza alanına giren Valencia'nın vuruşunda Kayacan topu son anda kornere çeldi. Pelkas'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Kayacan topu tekrar kornere çeldi. Pelkas'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Caner ön direkte dokundu, Kayacan topu son anda kornere tokatladı.

86. dakikada Fenerbahçe 2 oyuncu değişikliği daha gerçekleştirdi. Pelkas ve Mert Hakanda Yandaş kenara gelen isimler oldu. Oyuna genç Papiss Cisse ve genç futbolcu Yiğit girdi.

87. dakikada Erzurumspor'da Murat Uçar oyunda, Cenk Ahmet kerana alındı.

Top direkten döndü

90+2. dakikada Emrah'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Gomes gelişine vurdu, top direkten auta gitti.

Bu pozisyon aynı zamanda maçın son pozisyonu oldu ve hakem maçı bitiren düdüğünü çalarak Fenerbahçe sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Maçın 11'leri

Erzurumspor Farnolle, Cenk Ahmet, Teiku, Hasan, Leo Scwechlen, Osman, Obertan, Boumal, Novikovas, Emrah Başsan, Gomes.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar, Tisserand, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Sinan Gümüş, Pelkas, Mert Hakan Yandaş, Mame Thiam.







