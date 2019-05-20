(ÖZET) Erzurumspor - Fenerbahçe maç sonucu: 0-1

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti ve puanını 43'e çıkartıp 8. sıraya yükseldi. Göztepe ile Bursaspor'un berabere kaldığı haftada Fenerbahçe'yi eli boş göndermek isteyen Erzurumspor ise 32 puanla 17. sırada kaldı. Doğu ekibi, son hafta öncesi ligde kalma ihtimalini mucizelere bıraktı. BB Erzurumspor'un ligde kalması için son hafta Göztepe'nin yenilmesi, Bursaspor'un ise puan kaybetmesi gerekiyor. Fenerbahçe, ligin son haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Erzurumspor ise Kayseri deplasmanına gidecek.

31 hafta sonra sekizinci...

Fenerbahçe’nin çıkışı sürüyor... Sezonun ilk maçında Bursaspor’u 2-1 mağlup eden ve 3 puanla lige başlayan Sarı- Lacivertliler, ilk haftayı 8. sırada tamamlamıştı. Kanarya, o galibiyetin ardından ise üst üste aldığı kötü sonuçlarla alt sıralara kadar gerilemişti. Son 4 maçtır kaybetmeyen ve bu süreçte 10 puan toplayarak ateş hattından kurtulan Fenerbahçe, tam 31 hafta sonra 8. sıraya yükseldi. Kanarya’da tek hedef gelecek hafta Antalya’yı mağlup ederek, ligi 6. sırada bitirmek.

Moses 79 gün sonra...

Erzurumspor karşısında 25. dakikada Fransız yıldız Mathieu Valbuena’nın yerine oyuna dahil olan Victor Moses, sahada kaldığı süre içerisinde göz doldurdu. 59. dakikada penaltı vuruşundan takımını öne geçiren Nijeryalı futbolcu, Sarı- Lacivertliler’e de 3 puanı getirmeyi başardı. 28 yaşındaki futbolcu, 2 Mart’ta Rize ağlarını havalandırdıktan 79 gün sonra golle tanışmış oldu. Moses, maçın ardından şunları söyledi: “Bizim için son derece önemli bir 3 puandı. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar bu karakteri sahaya yansıttık. Ben de gol attığım için mutluyum.”

Bu haberi de okudular Süper Lig puan durumu - Puan durumu ve fikstür - 33. haftanın sonuçları

MAÇTAN DAKİKALAR...

2. dakikada Erzurumspor, tehlikeli geldi. Emrah Başsan'ın serbest vuruştan sert bir şekilde ortaladığı top doğrudan kaleye yöneldi. Ceza sahası içinde Erzurumsporlu futbolcular topa dokunmayı başaramayınca top az farkla auta çıktı.

6. dakikada Erzurumspor, Tolga'yla geldi. Sağ kanatta topla buluşan deneyimli oyuncu, kaleyi gördüğü gibi şutunu attı, araya Serdar Aziz girdi.

Soldado ile duvar pası yapan Hasan Ali, sol kanattan ceza sahasına sert bir orta gönderdi. Top Zajc'a doğru giderken araya giren Lokman, tehlikeyi önledi. Ardından topla buluşan Nabil Dirar, yayın gerisinden sol ayağıyla vurdu ancak kaleyi tutturamadı.

SARI KART | Karşılaşmanın ilk sarı kartı 11. dakikada çıktı. Orta sahada topu alan Tolgay boş durumda ilerlemek isterken araya giren İbrahim Akdağ, Tolgay'ı düşürdü. Suat Arslanboğa, İbrahim'e sarı kart çıkardı.

Taylan'dan füze

Erzurmspor'un genç futbolcusu Taylan, 14. dakikada Fenerbahçe kalesine füze yolladı. Jailson'dan kurtulan Taylan, uzak mesafe olmasına rağmen çok sert ve etkili vurdu, Harun'u geçen top direğin üzerinden auta çıktı.

15'de Emrah Başsan, sağ kanatta buluştuğu topu ceza sahasına doğru taşıdı. Son çizgiye kadar inen Emrah'ın yaptığı orta, kale alanı içindeki iki arkadaşına doğru gitti anca araya giren Isla kafayla kornere yolladı.

SARI KART | 18. dakikada Erzurumspor atağında topa eliyle müdahale eden Valbuena sarı kart gördü.

Harun müthiş çıkardı

23. dakikada Erzurum, yine tehlikeli geldi. İbrahim'in pasında Serdar Aziz'den kurtulan Eduok, Fenerbahçe kalesine harika bir şut gönderdi. Zamanlamasını çok iyi ayarlayan Harun, muhteşem bir müdahele yaptı ve topu kornere gönderdi. Emrah'ın kullandığı kornerde yükselen Soldado, topu uzaklaştırmak istedi fakat top Taylan'da kaldı. Taylan sol taraftan koşusunu yapan Leo'yu topla buluşturdu. Leo'nun kaleye paralel giden ortasına iki Erzurumsporlu oyuncular dokunamadı.

Valbuena oyuna devam edemedi

Taylan'la girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanan Valbuena, kendisini yere bıraktı ve kenara değişiklik işareti yaptı. Ersun Yanal, Fransız yıldızın yerine Moses'ı oyuna sürdü.

Soldado, Sehic'i geçemedi

33. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Nabil Dirar'ın ortasında ceza sahası içine hareket eden Soldado vuruşunu yaptı, Sehic çizgi üzerinde nefis bir refleksle mutlak golü çıkardı. 1 dakika geçmeden Soldado yine Sehic'e takıldı. İspanyol forvet, bu kez ceza alanı dışında buluştuğu topu sağ çaprazdan kaleye yolladı, yerden giden topu Sehic iki hamlede kontrol etti.

Gole giden topu Zajc çıkardı

40. dakikada Isla, Tolgay'ın pasında sağ kanatta topla buluştu. Isla'nın ortaladığı topa penaltı noktası üzerinden Soldado gelişine çok sert vurdu, kale önündeki takım arkadaşı Zajc'ın kafasına çarpan top auta çıktı.

Gerginlik sonrası sarı kart!

SARI KART | 43. dakikada yaşanan ikili mücadele sonrası Taylan'la Hakan arasında yaşanan gerginlik bir anda saha geneline yayıldı. Kulübelerin de dahil olduğu tartışmalar hakem tarafından yatıştırıldı. Yaşanan tartışma sonrası Erzurumspor'da Hakan Arslan, Fenerbahçe'de de Tolgay Arslan sarı kart gören isimler oldu.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı...

İkinci yarının ilk tehlikeli atağı Fenerbahçe'den geldi. Sol kanatta topla buluşan Moses, şık bir vücut çalımıyla Emrah Başsan'ı ekarte edip ceza sahasına doğru ortasına gönderdi. Erzurum savunmasını geçen topa Dirar, gelişine vurdu, top direği yalayarak auta çıktı.

Fenerbahçe Moses'la öne geçti

55. dakikada Jailson, Soldado'ya doğru derinlemesine bir pas gönderdi. Soldado, Kantstrup'tan seken topu almak isterken kaleci Sehic kalesini terk etti ve ikili mücadele sonrası Soldado yerde kaldı. Oyunu devam ettiren Suat Arslanboğa, VAR hakemlerinin uyarısıyla pozisyonu izledi ve Fenerbahçe lehine penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Moses, topu filelere gönderdi ve Fenerbahçe öne geçti.

Fenerbahçe'nin golünün ardından Erzurumspor taraftarı, Harun Tekin'in koruduğu kaleye yabancı madde yağdırmaya başladı.

Erzurum'dan iki değişiklik

65. dakikada Hamza Hamzaoğlu, iki değişiklik birden yaptı. İbrahim Akdağ yerini Tshabalala'ya, Samuel Eduok ise yerini Kristian Opseth'e bıraktı.

71. dakikada Fenerbahçe'de Roberto Soldado yerini Andre Ayew'e bıraktı.

Direkten döndü!

SARI KART | 69. dakikada hakemin avantaja bıraktığı pozisyonda Leo'yu sert bir müdahaleyle düşüren Skrtel, oyun durduktan sonra sarı kart gördü. 1 dakika sonra ceza sahasının hemen önünde Tshabalala'yı düşüren Serdar Aziz, Suat Arslanboğa tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Emrah Başsan mükemmel bir şut çıkardı, sert şutunda top kaleci Harun'un bakışları arasında üst direğe çarptı ve oyun alanını terk etti.

Harun güçlükle çıkardı

75. dakikada rakip yarı alanın ortalarında topu alan Hakan Arslan çok uzak mesafeden beklenmedik bir şut çıkardı, yerden giden topu kaleci Harun güçlükle kornere çeldi.

80. dakikada Feerbahçe'de Miha Zajc yerini Mehmet Ekici'ye bıraktı.

Ayew çok net kaçırdı

Fenerbahçe, 83. dakikada Ayew'le çok tehlikeli geldi. Sağ kanattan bindiren Isla, Dirar'ın derinlemesine pasıyla son çizgiye indi. Onun içeriye çevirdiği topa ön direkte Ayew dokundu, top auta çıktı.

Lokman zoru başardı

86. dakikada Erzurumspor son dakikalarda mutlak bir gol fırsatını değerlendiremedi. Sağ kanattan Tolga'nın ortaladığı top savunmadan sekip arka taraftaki Lokman'ın önüne düştü. Lokman sol ayağıyla bekletmeden vurdu ancak ayağına oturmayan top yandan dışarı çıktı. 87. dakikada Erzurumspor bu kez sol kanattan geldi. Leo'nun ortaladığı topa ön direkte yine Lokman Gör vurdu, top üstten auta gitti.

SARI KART | 87. dakikada Fenerbahçe'de kaleci Harun zaman geçirmeye yönelik hareketleri nedeniyle sarı kart gördü. 88. dakikada Erzurumspor'da Tolga Ünlü yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

BB Erzurumspor, sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak son hafta öncesi ligde kalma ihtimalini mucizelere bıraktı.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a konuk olan Fenerbahçe, son maçına göre ilk 11’de 2 değişiklikle sahaya çıktı. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Ersun Yanal, Süper Lig’de geçen hafta Akhisarspor’u 2-1 yendikleri maçın ilk 11’ine göre zorunlu 2 değişikliğe gitti. Yanal, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında cezalı Eljif Elmas ve sakatlığı bulunan Mehmet Topal’ın yerine Tolgay Arslan ve Miha Zajc’a ilk 11’de forma şansı verdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da 2 değişiklik

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligde geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor’a 3-1 yenildiği maça göre ilk 11’de 2 değişiklikle sahada yer aldı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Kristian Opseth ve Siphiwe Tshabalala’nın yerine Emrah Başsan ve Lokman Gör’e ilk 11’de şans tanıdı.

Öte yandan, iki eski takımının maçını izlemek için stada gelen Mert Nobre’ye, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş plaket verdi.

Taraftarlar yoğun ilgi gösterdi

Termometrelerin 10 dereceyi gösterdiği Erzurum’da taraftarlar, tribünleri çok büyük ölçüde doldurdu. Çevre illerden çok sayıda taraftar da maçı izlemek için Erzurum’a geldi. Mavi-beyazlı taraftarlar, maç öncesi koreografi gerçekleştirdi. Taraftarlar, "Sen gerçek her şey yalan" yazılı pankart açtı. Fenerbahçe taraftarları da tribünde kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alarak takımlarına destek verdi.



